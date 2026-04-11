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韓味真功夫在88豆腐 每日特餐11.99元 現作料理道地上桌

亞特蘭大訊
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88豆腐每日特餐(Daily Special)週一至週日只要$11.99。
88豆腐每日特餐(Daily Special)週一至週日只要$11.99。

在節奏快速的生活中，能夠靜下來好好吃一頓飯，成了一種難得的日常。位於喬治亞州Duluth的 88豆腐韓式餐館，多年來始終以穩定的品質與親切的餐桌氛圍，成為不少當地居民與華人社區熟悉的用餐選擇。

走進88 Tofu，首先映入眼簾的是簡潔明亮的空間，以及門口清楚標示的「OPEN」與每日營業時間。店外立牌上，一週七天的「Daily Special」一目了然，價格標示為$11.99，讓人一進門，就能感受到這家店對「日常用餐」的貼心安排。每日特餐內容包括：

週一：Perilla Tofu Soup(紫蘇豆腐湯)

週二：Seafood Tofu Soup(海鮮豆腐湯)

週三：Combination Tofu Soup(綜合豆腐湯)

週四：Beef Tofu Soup(牛肉豆腐湯)

週五：Kimchi & Vegetable Soup(泡菜蔬菜湯)

週六：Fish Roe Tofu Soup(魚卵豆腐湯)

週日：Spicy Pork Back-Bone Soup(辣味豬骨湯)

這樣的價格設計，並非單純促銷，而更像是一種理念——讓一頓熱騰騰、現做的韓式料理，可以自然地走進日常生活，而不只是偶爾的選擇。

支撐這份日常感的，是廚房裡始終如一的用心。

88 Tofu由經驗豐富的老闆娘親自掌廚，從備料、調味到出餐，許多料理皆由她一手完成。這樣的經營方式，使得餐點不流於制式，而保有一種溫和、踏實的風味。她始終相信，料理不需要誇張，只要能讓人安心吃完一餐，就是最重要的價值。

在菜色上，88 Tofu並不以單一主打取勝，而是以多樣而穩定的韓式家常料理，讓顧客依當天心情選擇。

豆腐煲溫潤順口，湯頭層次自然；汽鍋飯熱度十足，鍋底微焦的米香在拌開後慢慢散出；各式韓式湯品與主食，搭配店內準備的小菜，形成一桌不鋪張卻令人滿足的餐點。

每日特餐的設計，則讓這份「剛剛好的豐盛」更容易被實現。

無論是上班族的午餐時間，或是想簡單吃一頓熱食的晚間時刻，$11.99的特餐價格，讓顧客不需多加思考，就能走進來坐下，享受一碗熱湯與一份現做料理的溫度。

對許多熟客而言，88 Tofu不只是餐廳，而是一個可以反覆回到的地方。不用特別計畫，也不用刻意安排，當想吃一頓安心的飯時，自然會想到這裡。這樣的信任，並非一朝一夕建立，而是來自長時間穩定的品質與不變的用心。

88 Tofu 韓式豆腐專門店地址：3675 Satellite Blvd #720, Duluth, GA 30096，電話：(470) 282-5182，營業時間：每日 11:00 AM – 10:00 PM(全年無休)。可內用，外帶，外送。

88 Tofu並不以單一主打取勝，而是以多樣而穩定的韓式料理，讓顧客依當天心情選...
88 Tofu並不以單一主打取勝，而是以多樣而穩定的韓式料理，讓顧客依當天心情選擇。

喬治亞州 華人

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