Grace Hong Lu雙料冠軍 表現亮眼勇奪商業與雨傘保險第一名 多項大獎加持彰顯專業實力

美國家庭保險公司高層恭賀Grace Hong Lu (右二)獲獎。(Hong Lu提供)

美國家庭保險 集團(American Family Insurance，簡稱AMFAM)喬治亞州 分區年度頒獎典禮「卓越之夜」(Evening of Excellence)，日前於Porsche Experience Center舉行。來自亞特蘭大的Grace Hong Lu保險代理人於2025年度表現亮眼，一舉奪下商業保險第一名與雨傘保險第一名，並同時榮獲多項獎項殊榮，成績斐然，備受業界矚目。

Grace Hong Lu因身高超過170公分，在華人社區被暱稱為「高妹」，親切形象深植人心。她於2015年大學畢業後即加入American Family Insurance服務，將「幫助他人」視為個人職志，長期深耕保險專業領域。

憑藉多年累積的實務經驗與市場洞察，她於2022年底在喬州 Alpharetta創立個人品牌事務所Hong Lu Agency，短短數年間便創下卓越成績，在競爭激烈的市場中脫穎而出。

據了解，商業保險與雨傘保險在風險評估與保障規劃上具有相當高的專業門檻，能在這兩大領域同時獲得第一名，不僅代表其客戶基礎穩健，也顯示其在複雜保障設計與風險控管方面的專業能力。

Grace Hong Lu表示，保險的本質不只是銷售產品，更是為客戶建立長遠而穩固的保障體系。她指出，在當前經濟環境與天災風險增加的情況下，企業與家庭對於風險管理的需求日益提升，專業規劃顯得更加重要。

她進一步強調，無論是中小企業主、專業人士或一般家庭，都應重新檢視自身保險配置，確保在突發事件發生時，能夠擁有足夠的財務保障與風險緩衝。

多年來，Grace Hong Lu深耕社區，服務眾多華人及多族裔客戶，提供包括商業保險、房屋保險、汽車保險及責任險等多元保障方案，並以細緻、專業的服務建立良好口碑。她表示，未來將持續秉持誠信與專業，協助更多家庭與企業在不確定的環境中穩健前行。

如果希望擁有一份量身定制的保單，或者聽取專業且貼心的保險建議，都可以聯繫Grace 高妹。辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵：[email protected]，地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。