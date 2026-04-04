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Kim & Park律師事務所中文專案服務致力專業細緻法律支援 為委託人權益保駕護航

亞特蘭大訊
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Kim and Park律師事務所的Alberto Kim律師(左起順時鐘)，Robert Park律師，和韓賢彬中文專案經理。(事務所提供)

美國當前無論是無證移民、還是持有綠卡者或學生F1簽證，以及人身傷害和權利等，都可能面臨前所未有的挑戰。這時更迫切需要有打官司經驗的律師保護，Kim & Park律師事務所(Kim And Park Attorneys at Law)深知移民問題的複雜性與重要性，致力於提供最專業、細緻的法律支援，上法庭為委託人辯護，確保權益不受侵犯，使全家人在美國安心落地生根。

Kim & Park律師事務所是由兩位年輕的韓國律師Alberto Kim與Robert Park創立，專精各類法律案件，並特別聘請精通中文的韓賢彬(Jenny)擔任專案經理，希望能為更多的華人社群服務，幫助他們爭取應得的正義。

當前在美國辦理身分的律師和代理人，不能僅僅是填表格、遞交申請，而是要有能力站上法庭為委託人辯護。據統計，Kim & Park事務所自2017年開業以來，已為委託人索回賠償金超過4000萬美元，積累了豐富的經驗。

據了解，Alberto Kim律師出生於阿根廷，後隨家人移民至亞特蘭大，精通西班牙語、英語及韓語。Robert Park律師則是在亞特蘭大土生土長。兩人在法學院畢業後，分別在大型律師事務所工作過，最終決定自立門戶，為更多客戶提供專業法律服務。

由於他們自己的移民身分，更能了解移民在美國的需求。同時，他們憑藉豐富的法律經驗與對移民法的深入理解，幫助來美發展的個人與家庭順利處理各類移民事務。無論案件是單純的簽證申請，還是涉及身份調整、庇護或驅逐辯護等複雜問題，都將提供最全面的法律協助。

Kim & Park律師事務所提供免費初步諮詢，並有精通中文的專業團隊協助，確保客戶的問題能夠準確傳達，幫助每一移民安心地在美國生活、工作與發展。該律師事務所的人體傷害專業律師團隊，擅長處理各類訴訟，包括人體傷害、車禍及貨車意外、摔傷、滑倒及絆倒事故，尤其是在餐館工作時滑倒受傷，及意外死亡事故等。

Kim And Park律師事務所擁有華人翻譯，溝通無障礙。此外，事務所還提供免費諮詢。若有任何個人受傷問題，可撥打中文專線聯繫Jenny韓賢彬：678-488-6625。辦公室電話：770-305-6252，傳真：877-705-6637，或發電子郵件至[email protected]。事務所地址：1180 Satellite Blvd., Ste 200, Suwanee, GA 30024。詳情可訪問律師事務所網站：www.kimandparklaw.com。

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