全美10大最易「打噴嚏城市」 亞特蘭大居冠

春季到來春暖花開，花粉席捲全美各地，過敏季也隨之而來。圖為德州達拉斯一處公園成堆的花粉團塊。(美聯社)

春季到來春暖花開，花粉席捲全美各地，過敏季也隨之而來。根據針對居家生活主題的網站Thumbtack的一項最新研究，亞特蘭大 成為全美「最易打噴嚏的城市」(sneeziest city)。

十大最易打噴嚏的城市中有七個位於東南部或德克薩斯州。這是因為其較長的生長季節、茂密的樹木覆蓋和高濕度為花粉的繁殖和持久存在創造了完美的條件。在這些城市，過敏季並非轉瞬即逝，而是持續不斷。

全美十大最易打噴嚏的城市，依序為喬治亞州亞特蘭大、北卡羅來納州夏樂、德州奧斯汀、華府、德州達拉斯、佛州奧蘭多、佛州坦帕市、馬里蘭州巴爾地摩、北卡洛麗、華盛頓州西雅圖。

該報告指出，雖然完全避免花粉季過敏幾乎不可能，但民眾可採取一些措施來減少春季打噴嚏的次數，其中包括：

● 維護空調系統—在花粉高峰期每1至3個月就應更換一次空氣過濾網，並考慮進行專業的空調管道清潔，以防止過敏原在家中空調系統中不斷循環。

● 定期深度清潔柔軟表面—用吸塵器清潔地毯、毛毯和家具，尤其是家中流量大的區域，這有助於防止室外花粉被帶入室內。

● 在家門口控制花粉入門—進門脫鞋，睡前換掉外衣，經常洗手洗頭。

● 做好庭院維護－定期修剪草坪以防草坪開花，修剪窗戶附近的樹木和灌木(尤其是橡樹(oak)、雪松(cedar)和樺樹(birch)等高花粉來源的樹木)，每周沖洗露台、平台和戶外家具，以減少花粉被帶入室內。

● 密封門窗縫隙—確保門窗沒有縫隙，以盡量防止花粉進入室內。

● 諮詢醫生—如果需要，服用抗過敏藥物，或諮詢醫生。