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31歲喬州女懷胎逾6周 涉服藥墮胎被控謀殺

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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31歲的喬治亞州女子摩爾(Alexia Moore)因服用墮胎藥進行非法墮胎被指控謀殺。(卡姆登郡警長辦公室)
31歲的喬治亞州女子摩爾(Alexia Moore)因服用墮胎藥進行非法墮胎被指控謀殺。(卡姆登郡警長辦公室)

一名31歲的喬治亞州女子被指控謀殺，警方稱她服用墮胎藥進行非法墮胎。警方認定摩爾懷孕超過六周，「依據是醫務人員觀察到胎兒有心跳且呼吸困難」。

如果州檢察官決定推進當地警方對摩爾(Alexia Moore)提出的謀殺指控，這將是喬州自2019年通過禁止大多數墮胎法令以來，首批因終止妊娠而被起訴的女性案件之一。

「任何人都不該因為墮胎而被定罪，」倡議組織「懷孕正義」(Pregnancy Justice)的高級副總裁蘇斯曼(Dana Sussman)在一份聲明中表示，她稱摩爾的案件是「一起史無前例的因墮胎而被控謀殺的案件」。

法庭記錄顯示，摩爾於去年12月30日因腹痛前往醫院就診。根據金斯蘭(Kingsland)警方逮捕令，她告訴醫務人員，她服用了米索前列醇(misoprostol，一種用於藥物流產的藥物)和鴉片類止痛藥oxycodone。

逮捕令顯示，胎兒在醫院分娩後存活了大約一個小時。警探寫道，摩爾告訴護士，「我知道我的孩子正在受苦，因為是我做的墮胎手術。我希望她死。」

喬州禁止在檢測到胚胎心臟活動後進行墮胎。這通常在懷孕六周左右時，許多女性還不知道自己懷孕。

根據線上監獄記錄，摩爾自3月4日起被關押在喬州沿海的卡姆登郡(Camden)監獄，罪名是謀殺和非法持有毒品。

喬州 喬治亞州

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