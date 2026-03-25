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喬州長坎普簽署 暫停徵收60天燃油稅助降低油價

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)已簽署法案，暫時中止該州燃油稅60天。(美聯社)
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)已簽署法案，暫時中止該州燃油稅60天。(美聯社)

伊朗戰爭導致油價高漲，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署一項法案，暫時中止徵收該州燃油稅60天。

喬州參議會先以51比0的投票結果，通過了眾議會第1199號法案，並已由州長坎普簽署。官員表示，該法案聚焦暫停徵收燃油稅幫助降低油價。

根據美國汽車協會(AAA)的數據顯示，亞特蘭大都會區普通無鉛汽油的平均價格超過每加侖3.79元。這比一個月前上漲了1元多，比去年同期上漲了80分。目前，該州的燃油稅使每加侖汽油的價格上漲了約33分。

亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson)的網約車司機表示，近期已經感受到了高油價帶來的壓力。優步(Uber)司機里斯(Christopher Reese)說，「油價上漲得相當厲害。為了彌補損失，我只能更加努力工作，」他表示，一個月前，每天的汽油花費是50元，每周350元。現在大概漲到了每周要400元左右。」

對駕駛來說，暫停徵收燃油稅將有效減緩心理負擔。里斯開心表示，這項法案(暫收燃油稅)真是太好了，「我的利潤就能提高了。」

搬家公司Atlanta Peach Movers也感受到了油價上漲的影響。「油價目前對我們的生意影響巨大。我們每天的燃油成本平均增加300元左右，一個月下來就是7000元左右，」該公司老闆林奇(Orlando Lynch)說道。

他表示，公司卡車每周要消耗7000到1萬5000加侖的汽油，如果60天的燃油稅暫停期結束後，汽油價格繼續上漲，客戶可能會受到影響，「我們做生意是為了獲利。所以最終，我們可能不得不把成本轉嫁給客戶。」

近期上漲的不僅是無鉛汽油的價格。喬州在剛過的周末柴油價格達到每加侖5.25元。

這是近年來坎普和州議會第四次暫停徵收燃油稅。之前，坎普曾在2022年、2023年及2024年因烏克蘭戰爭導致燃油價格飆升、通貨膨脹，以及颶風海倫(Hurricane Helene)的影響，暫停徵收燃油稅。

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