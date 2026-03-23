全美之冠 阿拉巴馬州地方銷售稅近5.5%

阿拉巴馬州的高銷售稅早已不是秘密。民眾在結帳時，看到帳單末端加收約10%的稅款是常態。根據稅務基金會(Tax Foundation)今年稍早發布的報告，阿州居民平均繳納近5.5%的地方銷售稅，高居全美之冠。另一個平均地方稅率超過5％的州是路易斯安那州(5.1%)。

地方稅是各郡市徵收的綜合稅率。稅率因郡而異，甚至在同一郡內也可能有所不同。許多郡都降低了居住在郡內居民的稅率。阿州居民還要繳交州府4%的銷售稅，等於該州的銷售稅率接近兩位數。

根據稅務基金會的數據顯示，阿州蒙哥馬利(Montgomery)以南的格林維爾(Greenville)居民需繳納5.5%的市銷售稅，外加郡和州的稅率。這是全美最高的銷售稅城市，達到11%。稅率第二高的是一個科羅拉多州 的城市，達9.1%。

在阿州最大的幾個城市中，莫比爾(Mobile)的稅率最高5%，其次是亨茨維爾(Huntsville, 4.5%)和伯明罕(Birmingham)為4%。

在郡層級，塔斯卡盧薩郡(Tuscaloosa)的稅率最高達6%。其他郡的稅率均未超過5%。

阿州總體而言是一個稅收相對較低的州。該州的所得稅在全美排名最低，根據稅務基金會的數據，2025年該州人均稅收總額排名第50位。

稅務基金會高級政策分析師曼達爾(Abir Mandal)表示，「一般來說，銷售稅是累退稅(regressive)，平均而言，銷售稅占收入比率，在低收入人群中比高收入人群中來得更高。」