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北卡客家同鄉會新春聯歡 邀律師談財產傳承

記者王明心／北卡報導
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王曉陽律師(左)講解財產傳承方法，會計師吳楊禮補充財務問題。 (記者王明心／攝影)
王曉陽律師(左)講解財產傳承方法，會計師吳楊禮補充財務問題。 (記者王明心／攝影)

北卡客家同鄉會日前舉行新春聯歡會，活動中邀請律師王曉陽主講「財產傳承法律講座」，深入淺出的分析，讓出席鄉親獲益匪淺。

王曉陽說，財產傳承一般可依生前贈與、遺囑、生前信託三種方式。生前贈與看似省了繼承麻煩，但從此對財產失去控制權，也可能帶給孩子稅務問題。遺囑的缺點是潛在費用高、延遲分配、執行人可能須繳保證金，多州財產增加花費和複雜性、無私密性等。優點是容易設立，費用不高。

她表示，生前信託可避開法院程序、保護隱私、修改靈活、生前沒有管理費用，生後還可因信託內容，防止不肖子孫敗光，或因離婚而家產流失。王也說明了北卡遺囑認證程序，並分析什麽情況下適合選擇做信托。該會前副會長、會計師吳楊禮會則補充和解答鄉親在遺產傳承方面的財務問題。

聯歡會由薛蘭茜(右)和謝祖銀聯合主持。(記者王明心／攝影)
聯歡會由薛蘭茜(右)和謝祖銀聯合主持。(記者王明心／攝影)

聯歡會部分由薛蘭茜和謝祖銀聯合主持。海外青年文化大使協會(FASCA)的青少年首先以舞獅揭開序幕。前會長兼此次活動大廚曾國靖謝謝大家的支持，現任會長范少梧介紹董事會新會員，並提到希望以後的年節聚會都搭配講座或才藝表演，使聚會內容更加豐富，他預告下次活動是端午節。僑務委員陳可徵介紹5月將來北卡巡迴表演的「五月樂坊」，請大家期待。

鄉親爭相塞紅包給獅子。(記者王明心／攝影)
鄉親爭相塞紅包給獅子。(記者王明心／攝影)

臨時被叫上場的台音合唱團團員演唱，並帶動鄉親合唱。(記者王明心／攝影)
臨時被叫上場的台音合唱團團員演唱，並帶動鄉親合唱。(記者王明心／攝影)

猜謎遊戲以王曉陽的演講內容為謎題，大家對答如流，可見專心聽講。高耀民主持「聽歌說歌名」環節，意外使大家渴望聽到現場即興演唱，部分在場的台音合唱團團員團員，在沒有事先排練的情況下，還是非常專業演唱了「望春風」，不少鄉親也紛紛加入合唱，氣氛熱絡。

僑務委員陳可徵介紹將來表演的「五月樂坊」。(記者王明心／攝影)
僑務委員陳可徵介紹將來表演的「五月樂坊」。(記者王明心／攝影)

謝祖銀表示，該會對客家人有廣義的詮釋，只要客居海外者都是客家人，歡迎大家加入。

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