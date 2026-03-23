亞城台鄉會放映電影「大濛」 近150人觀影

亞特蘭大台灣同鄉會日前於瓊斯溪市Regal電影院舉辦電影《大濛》放映會。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大台灣同鄉會日前於瓊斯溪市Regal電影院舉辦電影「大濛」放映會，吸引了台美僑胞與當地民眾近150人觀影。

亞特蘭大台鄉會會長沈宇蘋致詞感謝各界人士出錢出力、熱心參與；她也感謝觀眾支持，使該片票券於放映前一周即搶購一空。她並預告今年亞特蘭大台灣傳統周(Taiwanese American Heritage Week)將邀請到宜蘭當代樂坊，於5月8日(周五)演出，詳細時間地點將於近日公布，敬請關注同鄉會臉書：https://www.facebook.com/ataa1973，並歡迎台美人及民眾共襄盛舉。

台灣人公共事務協會(FAPA)喬州分會會長陳郁華表示，大濛回顧台灣過往白色恐怖時期的歷史，也大家反思：民主自由不是平白得來的。她也預告近期FAPA將發起「台灣代表處法」連署，旨在將「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office, TECRO)正名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office, TRO)，連署網址：https://shorturl.at/lmluW。

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮觀影後表示非常感動，他也感謝台鄉會長久以來透過文化及歷史活動，讓更多人了解台灣的故事及文化。

亞特蘭大台鄉會表示，希望藉由電影放映形式，讓更多海外台灣人及當地主流社會認識台灣。未來也將持續規劃相關活動，促進文化交流與世代對話。

「大濛」於2025年12月獲得金馬獎最佳影片，並在今年3月於美國多地上映。電影中呈現白色恐怖衝擊之下小人物感人的故事，導演帶領觀眾回望歷史，也促進不同世代台灣人和當地人士對台灣的認識。