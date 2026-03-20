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北卡華人聯合會馬年春晚 精彩連連獲好評

記者王明心／北卡報導
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由不同年齡層組成的「主持人團」。(記者王明心/攝影)
由不同年齡層組成的「主持人團」。(記者王明心/攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)日前在洛麗紀念禮堂(Raleigh Memorial Auditorium)舉行馬年春節晚會，豐富節目大獲滿場嘉賓好評。

州務卿Elaine Marshall(右二)和南北卡亞太裔聯合商會(CABA) ...
州務卿Elaine Marshall(右二)和南北卡亞太裔聯合商會(CABA) 會長王晴(右一)致詞。(記者王明心/攝影)

會長江俞霖表示，該會每年花費大量心力舉辦春晚，除了讓大眾體驗春節慶祝傳統、提供藝術文化愛好者展現舞臺，也文化傳承給華二代。為了推出優質節目，甄選過程嚴謹，由9位評審組成的導演組投票討論表決，選出突出中華民族文化的節目，再把有潛力但未達到舞臺標準的節目重組修改，並由導演組指派老師重寫文案，監督排練。

兒童古典舞。(記者王明心/攝影)
兒童古典舞。(記者王明心/攝影)

舞者邊唱邊用腳打鼓。(記者王明心/攝影)
舞者邊唱邊用腳打鼓。(記者王明心/攝影)

今年春晚以「星耀民族、多彩華章」為主題，由「共華年」揭開序幕，節目最後以民族服飾走秀「戰友裳」收官，生動展現中華民族多元共融的風貌。

當天由包括成人、大學生、高中生，小學生四隊男女組合的「主持人團」擔綱主持，除了當地藝術團體推出的舞蹈、歌唱、樂器、京劇等外，還有來自德州的北美亞洲國際表演藝術中心首席策畫陳連紅表演的川劇變臉及魔術，以及來自田納西州，作品在 Netflix播映，擁有超過 10 萬名粉絲的華裔嘻哈說唱歌手Alan Z演出。

京劇「麻姑獻大壽」。(記者王明心/攝影)
京劇「麻姑獻大壽」。(記者王明心/攝影)

民樂演奏「萬馬奔騰」。(記者王明心/攝影)
民樂演奏「萬馬奔騰」。(記者王明心/攝影)

陳連紅的川劇變臉。(記者王明心/攝影)
陳連紅的川劇變臉。(記者王明心/攝影)

華聯春晚今年首次向學區委員會贈送100張票，作為來自華裔社區的祝福和禮物，百張門票很快索取一空，主持人在晚會上也特意向教育工作者致敬。

江俞霖感謝所有志願者的辛勞工作，如果沒有志願者們默默的無私付出，沒有春晚的精彩呈現。導演劉瑤也表示，本以為自己做了很多事，但看到其他義工負責繁瑣的轉票流程、節目單製作、送飯送水、打掃衛生、控場等，讓她學到許多，也見證了溫暖與力量。

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