13年11冠 華人保險代理再奪喬州第一Belinda Shu囊括多項大獎 代理處躋身AMFAM全美Top Gun

集團副總裁 Stacey Sanderson 親自向Belinda Shu道賀合影。Belinda說，這是集團總部對她的肯定，也是對華裔市場的重視。 (Belinda提供)

美國家庭保險 集團(American Family Insurance，簡稱 AMFAM)喬治亞州分區年度頒獎典禮日前於Porsche Experience Center舉行。來自全州的頂尖保險代理齊聚一堂，共同見證年度業績榮耀時刻。亞特蘭大 華人社區熟悉的保險代理Belinda Shu再度脫穎而出，憑藉卓越表現囊括多項重要獎項，並再次榮登喬州 新保單銷售第一名。

在本年度頒獎典禮上，Belinda Shu獲得多項重量級榮譽，包括喬州全線新保單銷售第一名(汽車、房屋與商業保險)、New Business Total Premium Leaders第一名(新業務總保費最高)、AFLIC Life Diamond Award人壽保險鑽石獎、All Premier Leader精英獎、Bahama All American產品推廣達標獎，及 Commercial Gold Key商業保險金鑰匙獎等多項殊榮。在眾多資深代理中持續保持領先，充分展現專業能力與客戶信任度。

Belinda Shu投身保險業至今已有13年，11次榮獲最佳業績獎。她創立的保險代理處長期保持 AMFAM 東南區最大代理處之一的地位，並在2026年躋身 AMFAM全美 Top Gun 第12名。在全美超過2500家代理處中取得如此成績殊為不易，也進一步奠定她在喬州保險業界的領先地位。

Belinda Shu的成功並非偶然。2012年在幾乎沒有保險業經驗的情況下，她在亞特蘭大創立 AMFAM 東南區第一家華人保險代理處。十多年來她帶領團隊深耕亞裔市場，以「正直、專業、細緻服務」為理念，為社區提供汽車保險、房屋保險、商業保險、人壽保險及農場保險等多元保障。其中在出租房業主保險(Landlord Insurance) 領域累積了豐富經驗，逐漸成為許多華人家庭信賴的保險服務團隊。

Belinda 同時也是一位獨立撫養兩名子女成長的單親母親。進入保險行業後更加深刻體會到家庭保障的重要性，她強調保險的價值不在於價格，而在於保障(Coverage)。因此建議消費者在選擇保單時，應詳細了解保單條款與保障內容，而不僅僅以價格作為唯一考量。

Belinda Shu代理業務持續發展，服務範圍已從喬州擴展至 阿拉巴馬州、南卡羅來納州、北卡羅來納州及田納西州，隨著客戶群體不斷擴大，Belinda Shu也向亞裔社區公開招募雙語保險代理人(中英或越英)。有志在保險行業長期發展並希望幫助更多家庭建立保障的人士，歡迎加入團隊。履歷可寄至[email protected]。