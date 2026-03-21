13年11冠 華人保險代理再奪喬州第一Belinda Shu囊括多項大獎 代理處躋身AMFAM全美Top Gun
美國家庭保險集團(American Family Insurance，簡稱 AMFAM)喬治亞州分區年度頒獎典禮日前於Porsche Experience Center舉行。來自全州的頂尖保險代理齊聚一堂，共同見證年度業績榮耀時刻。亞特蘭大華人社區熟悉的保險代理Belinda Shu再度脫穎而出，憑藉卓越表現囊括多項重要獎項，並再次榮登喬州新保單銷售第一名。
在本年度頒獎典禮上，Belinda Shu獲得多項重量級榮譽，包括喬州全線新保單銷售第一名(汽車、房屋與商業保險)、New Business Total Premium Leaders第一名(新業務總保費最高)、AFLIC Life Diamond Award人壽保險鑽石獎、All Premier Leader精英獎、Bahama All American產品推廣達標獎，及 Commercial Gold Key商業保險金鑰匙獎等多項殊榮。在眾多資深代理中持續保持領先，充分展現專業能力與客戶信任度。
Belinda Shu投身保險業至今已有13年，11次榮獲最佳業績獎。她創立的保險代理處長期保持 AMFAM 東南區最大代理處之一的地位，並在2026年躋身 AMFAM全美 Top Gun 第12名。在全美超過2500家代理處中取得如此成績殊為不易，也進一步奠定她在喬州保險業界的領先地位。
Belinda Shu的成功並非偶然。2012年在幾乎沒有保險業經驗的情況下，她在亞特蘭大創立 AMFAM 東南區第一家華人保險代理處。十多年來她帶領團隊深耕亞裔市場，以「正直、專業、細緻服務」為理念，為社區提供汽車保險、房屋保險、商業保險、人壽保險及農場保險等多元保障。其中在出租房業主保險(Landlord Insurance) 領域累積了豐富經驗，逐漸成為許多華人家庭信賴的保險服務團隊。
Belinda 同時也是一位獨立撫養兩名子女成長的單親母親。進入保險行業後更加深刻體會到家庭保障的重要性，她強調保險的價值不在於價格，而在於保障(Coverage)。因此建議消費者在選擇保單時，應詳細了解保單條款與保障內容，而不僅僅以價格作為唯一考量。
Belinda Shu代理業務持續發展，服務範圍已從喬州擴展至 阿拉巴馬州、南卡羅來納州、北卡羅來納州及田納西州，隨著客戶群體不斷擴大，Belinda Shu也向亞裔社區公開招募雙語保險代理人(中英或越英)。有志在保險行業長期發展並希望幫助更多家庭建立保障的人士，歡迎加入團隊。履歷可寄至[email protected]。
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