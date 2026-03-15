我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，公主郵輪公司(Princess Cruises)旗下的「星辰公主號」(Star Princess)上周航行到加勒比海時，有104名乘客和49名船員共153人感染諾羅病毒，上吐下瀉。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，「星辰公主號」7日從佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)出發，展開為期8天的航程，途經加勒比海，停靠宏都拉斯、貝里斯(Belize)和墨西哥里維埃(Riviera)，最終返回佛州，原計畫於14日結束，但是11日在從貝里斯駛往科蘇梅爾島(Cozumel)，公主郵輪向CDC通報，乘客和船員主要出現腹瀉和嘔吐，這是俗稱「腸胃炎」(stomach bug)感染最常見症狀。

公主郵輪向CDC報告，他們已進行額外的清潔和消毒工作。CDC也表示，船員們採集出現症狀者的糞便樣本進行檢測，並將患病乘客和船員隔離，直到他們能夠下船，CDC人員也將上船調查。

CDC才剛進行「船舶衛生計畫」(Vessel Sanitation Program)，要預防和控制郵輪爆發腸胃疾病。

CDC表示，諾羅病毒透過與他人直接接觸、食用被病毒汙染的食物和飲料，以及接觸被汙染的表面傳播，透過對物體表面進行消毒和勤洗手，可預防諾羅病毒感染。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大型郵輪集體感染諾羅病毒，時有所聞。荷美航運(Holland America)旗下郵輪去年底從羅德岱堡出發後，80多人感染諾羅。

今年2月，「麗晶七海郵輪」(Regent Seven Seas)從邁阿密駛往檀香山(Honolul)途中，27人感染不明原因的腸胃病。

「星辰公主號」載有4307名乘客，原訂返回羅德岱堡後，開始新航程，並於15日晚上前往巴哈馬的公主島。

星辰公主號有一個透明穹頂，覆蓋音樂廳及30家酒吧和餐廳，去年10月從歐洲首航。影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)和妻子卡蜜拉(Camila McConaughey)為這艘郵輪舉行命名儀式。

世報陪您半世紀

CDC 郵輪

上一則

山葉美國總部 自加州遷至喬州肯尼索

延伸閱讀

好市多這款熱門預製餐盒菜 在美國20多個州緊急召回

好市多這款熱門預製餐盒菜 在美國20多個州緊急召回
CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一
中國第2艘國產大郵輪「愛達·花城號」擬3月20日出塢

中國第2艘國產大郵輪「愛達·花城號」擬3月20日出塢
一人得病全家遭殃 帶諾羅病毒海產已流入8州餐廳

一人得病全家遭殃 帶諾羅病毒海產已流入8州餐廳

熱門新聞

圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
每位從美國機場入境的旅客，都必須通過海關邊境保護局的檢視。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

大反轉？美公民稱6同事入境遭拘捕 國安部、雇主齊否認

2026-03-11 16:35
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

🎞️「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

2026-03-13 14:38
就讀賓州大學越來越貴。(美聯社)

大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬

2026-03-12 13:04
電池公司SK Battery America Inc.宣布裁減位於亞城東北部工廠近千名員工。(公司臉書)

10年最糟…喬州1月裁員1700 這企業一口氣砍了985人

2026-03-11 13:53

超人氣

更多 >
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元