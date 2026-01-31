《金剛經・畫中慧》插圖版 EBook 新年結緣開放免費下載

章凌嘉以畫入經、以經觀心，願般若智慧流布人間，廣結善緣。(畫家提供)

為迎接新年、廣結善緣，畫家、喬治亞州 沙巴藝術學院(SKA Academy of Art and Design)院長章凌嘉的全新創作插圖版電子書 《金剛經・畫中慧》，將於 1 月 26 日起 正式發布，並以 EBook 形式免費開放線上下載，提供大眾閱讀、流通與結緣。

章凌嘉指出，《金剛經》為佛教般若思想的重要經典，千百年來深刻影響東方哲學、修行體系與文化精神。《金剛經・畫中慧》以佛陀與須菩提尊者於舍衛國祇樹給孤獨園的經典對話為主軸，結合經文義理與當代水墨藝術，透過圖文並陳的方式，引領讀者在閱讀與觀賞中，體會般若空性與覺照智慧。

她表示，該書以藝術為媒介，融合經典思想與現代視覺語言，期盼讓更多人於日常生活中親近經典、啟發觀照，感受《金剛經》超越時空的智慧光明。

《金剛經・畫中慧》EBook 免費下載連結如下：

https://sites.google.com/skaacademy.com/lengkchang/home?pli=1&authuser=7

章凌嘉院長表示，期望以此書作為新年結緣之禮，與社會大眾分享佛法經典之美，廣結善緣，共沐般若智慧。沙巴藝術學院網站：www.skaacademy.com，該學院為NAHS、BETA 俱樂部及家長教師協會(PTSA)會員。