疑仇恨犯罪 北卡印度神廟遭破壞 警籲提供線索

神廟監視器拍到五名男子乘坐一輛小型轎車離開現場。(凱瑞警方提供)

北卡 凱瑞(Cary)的印度 教寺廟Sri Venkateswara Temple，日前遭歹徒破壞，凱瑞警察局請求公眾協助辨認涉嫌破壞神廟的嫌疑犯。

根據警局表示，寺廟監視器拍到五名男子乘坐一輛小型轎車離開現場，並迅速駛離。不久後，位於神殿前的門神雕像Dvarapalaka被發現遭到破壞。

美國印度教基金會 (Hindu American Foundation)嚴厲譴責此惡行，指出「這不是單純的破壞行為，而是對宗教團體的攻擊」，力促凱瑞警方將此事件視為仇恨犯罪 處理，保持沉默和輕描淡寫只會助長更多攻擊。

該寺廟約有來自三角地區的2萬1000名印度教徒。前北卡州長庫伯(Roy Cooper)曾在2017年在該寺廟簽署了北卡歷史上首個排燈節(Diwali)宣告，隔天在州長官邸舉行排燈節慶祝活動，由該寺廟的祭司主持祈禱儀式。