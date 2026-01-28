我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

疑仇恨犯罪 北卡印度神廟遭破壞 警籲提供線索

記者王明心／北卡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
神廟監視器拍到五名男子乘坐一輛小型轎車離開現場。(凱瑞警方提供)
神廟監視器拍到五名男子乘坐一輛小型轎車離開現場。(凱瑞警方提供)

北卡凱瑞(Cary)的印度教寺廟Sri Venkateswara Temple，日前遭歹徒破壞，凱瑞警察局請求公眾協助辨認涉嫌破壞神廟的嫌疑犯。

根據警局表示，寺廟監視器拍到五名男子乘坐一輛小型轎車離開現場，並迅速駛離。不久後，位於神殿前的門神雕像Dvarapalaka被發現遭到破壞。

美國印度教基金會 (Hindu American Foundation)嚴厲譴責此惡行，指出「這不是單純的破壞行為，而是對宗教團體的攻擊」，力促凱瑞警方將此事件視為仇恨犯罪處理，保持沉默和輕描淡寫只會助長更多攻擊。

該寺廟約有來自三角地區的2萬1000名印度教徒。前北卡州長庫伯(Roy Cooper)曾在2017年在該寺廟簽署了北卡歷史上首個排燈節(Diwali)宣告，隔天在州長官邸舉行排燈節慶祝活動，由該寺廟的祭司主持祈禱儀式。

目前該事件仍在調查中。探員正努力確認涉案人員的身份，並找出破壞事件的來龍去脈。任何知情人士請撥打凱瑞犯罪舉報熱線 (919) 460-4636 或造訪www.p3tips.com/1242匿名舉報。

神殿前的門神雕像Dvarapalaka遭破壞。(凱瑞警方提供)
神殿前的門神雕像Dvarapalaka遭破壞。(凱瑞警方提供)

印度 北卡 仇恨犯罪

上一則

台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢

下一則

芝小學教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘

延伸閱讀

印度與歐盟達成歷史性貿易協定 降低對美、中依賴

印度與歐盟達成歷史性貿易協定 降低對美、中依賴
印度傳立百病毒疫情 台疾管署預告列第5類傳染病：旅遊少吃這食物

印度傳立百病毒疫情 台疾管署預告列第5類傳染病：旅遊少吃這食物
流感奪命 維州首例兒童不治 北卡死亡攀升

流感奪命 維州首例兒童不治 北卡死亡攀升
為和平而走 僧侶隊伍行至北卡將停留一周

為和平而走 僧侶隊伍行至北卡將停留一周

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園