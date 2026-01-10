亞城圓愛老人中心舉辦跨文化聖誕聯歡

精彩紛呈的圓愛聯歡會現場。(圓愛提供)

亞特蘭大 圓愛老人康樂中心(Prudent Senior Services of Georgia)日前在寬敞明亮的大廳，舉辦一場充滿文化交流與人情溫度的聖誕聯歡會，在扇舞《油菜花之戀》的優雅旋律中溫馨揭幕。不同族裔、不同語言的長者與社區朋友齊聚一堂，以音樂與舞蹈共度佳節，現場掌聲與笑聲此起彼落，洋溢著濃厚的節日喜悅。

作為喬治亞州 首家由華人 創辦的長者活動中心，圓愛老人康樂中心以其舒適環境與多元服務深受社區歡迎，也成為這場跨文化藝術盛會的理想舞台。

*扇舞與韓鼓 長者活力精彩開場

聯歡會由中心會員帶來的扇子舞《油菜花之戀》揭開序幕。長者們手持彩扇、步伐輕盈，將東方舞蹈的柔美與韻味展現得淋漓盡致，贏得全場熱烈掌聲。隨後登場的韓國打鼓表演節奏明快、氣勢十足，展現銀髮族旺盛的活力與熱情，為整場活動打下熱鬧而溫馨的基調。

*多元節目輪番上陣 文化交流精彩紛呈

此次活動由亞特蘭大HTH Inc.公益組織與茉莉花小合唱團共同策劃，節目內容橫跨中西文化與不同藝術形式。武術表演者張法蘭（Frank Zhang）以剛勁有力的動作，展現中華武術的深厚底蘊；張如比（Ruby Zhang）的舞蹈與梁思薇（Sabrina Liang）的K-Pop熱舞《Golden》，則帶來現代流行文化的青春動感。

音樂演出同樣豐富多元，由Lucas、Landon與Laura Brown兄妹的鋼琴與舞蹈演出揭開序幕，唐艾瑪（Emma Tang）演唱《知否知否》溫婉動人，李傑森（Jason Li）的《我相信》激情澎湃，李卡文（Carven Li）的《Animal Farm》則別具風格。

其中最令人動容的，是文化交融的精彩瞬間。美國表演者Donny抱著吉他演唱中文歌曲，引起現場熱烈共鳴；Spring Music School學生帶來長達20分鐘的中國民樂演奏，絲竹悠揚，令人沉醉；茉莉花小合唱團演唱《我愛你中國》與《趕圩歸來》，以純淨和聲傳遞深情與思鄉之意。

*全場大合唱 愛與祝福跨越語言

活動尾聲，茉莉花小合唱團再次登台，邀請全場觀眾一同起立合唱《We Wish You a Merry Christmas》。不論族裔、年齡與背景，大家齊聲高唱，歌聲在大廳中回蕩，將現場氣氛推向最高潮。

圓愛老人康樂中心負責人表示，這不只是一場表演，更是一場社區大家庭的聚會，「我們希望透過音樂與藝術，讓長者感受到溫暖與活力，也讓不同族裔的朋友彼此分享文化、建立連結。」

主辦單位亦指出，公益的價值在於連結人心，而藝術正是最好的橋梁。