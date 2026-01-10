我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

亞城圓愛老人中心舉辦跨文化聖誕聯歡

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
精彩紛呈的圓愛聯歡會現場。(圓愛提供)
精彩紛呈的圓愛聯歡會現場。(圓愛提供)

亞特蘭大圓愛老人康樂中心(Prudent Senior Services of Georgia)日前在寬敞明亮的大廳，舉辦一場充滿文化交流與人情溫度的聖誕聯歡會，在扇舞《油菜花之戀》的優雅旋律中溫馨揭幕。不同族裔、不同語言的長者與社區朋友齊聚一堂，以音樂與舞蹈共度佳節，現場掌聲與笑聲此起彼落，洋溢著濃厚的節日喜悅。

作為喬治亞州首家由華人創辦的長者活動中心，圓愛老人康樂中心以其舒適環境與多元服務深受社區歡迎，也成為這場跨文化藝術盛會的理想舞台。

*扇舞與韓鼓　長者活力精彩開場

聯歡會由中心會員帶來的扇子舞《油菜花之戀》揭開序幕。長者們手持彩扇、步伐輕盈，將東方舞蹈的柔美與韻味展現得淋漓盡致，贏得全場熱烈掌聲。隨後登場的韓國打鼓表演節奏明快、氣勢十足，展現銀髮族旺盛的活力與熱情，為整場活動打下熱鬧而溫馨的基調。

*多元節目輪番上陣　文化交流精彩紛呈

此次活動由亞特蘭大HTH Inc.公益組織與茉莉花小合唱團共同策劃，節目內容橫跨中西文化與不同藝術形式。武術表演者張法蘭（Frank Zhang）以剛勁有力的動作，展現中華武術的深厚底蘊；張如比（Ruby Zhang）的舞蹈與梁思薇（Sabrina Liang）的K-Pop熱舞《Golden》，則帶來現代流行文化的青春動感。

音樂演出同樣豐富多元，由Lucas、Landon與Laura Brown兄妹的鋼琴與舞蹈演出揭開序幕，唐艾瑪（Emma Tang）演唱《知否知否》溫婉動人，李傑森（Jason Li）的《我相信》激情澎湃，李卡文（Carven Li）的《Animal Farm》則別具風格。

其中最令人動容的，是文化交融的精彩瞬間。美國表演者Donny抱著吉他演唱中文歌曲，引起現場熱烈共鳴；Spring Music School學生帶來長達20分鐘的中國民樂演奏，絲竹悠揚，令人沉醉；茉莉花小合唱團演唱《我愛你中國》與《趕圩歸來》，以純淨和聲傳遞深情與思鄉之意。

*全場大合唱　愛與祝福跨越語言

活動尾聲，茉莉花小合唱團再次登台，邀請全場觀眾一同起立合唱《We Wish You a Merry Christmas》。不論族裔、年齡與背景，大家齊聲高唱，歌聲在大廳中回蕩，將現場氣氛推向最高潮。

圓愛老人康樂中心負責人表示，這不只是一場表演，更是一場社區大家庭的聚會，「我們希望透過音樂與藝術，讓長者感受到溫暖與活力，也讓不同族裔的朋友彼此分享文化、建立連結。」

主辦單位亦指出，公益的價值在於連結人心，而藝術正是最好的橋梁。

在這個洋溢節日氣息的冬日上午，圓愛老人康樂中心的聖誕聯歡早已超越了一場活動本身，它象徵著文化交流、世代交會與人與人之間最真誠的關懷，也為亞特蘭大僑社留下了一段溫馨而難忘的佳節回憶。

精彩紛呈的圓愛聯歡會現場。(圓愛提供)
精彩紛呈的圓愛聯歡會現場。(圓愛提供)
圓愛聯歡會現場合影。(圓愛提供)
圓愛聯歡會現場合影。(圓愛提供)

亞特蘭大 喬治亞州 華人

上一則

賓州爆駭人盜墓 警搜出百具人類頭骨、殘肢

下一則

賓州駭人盜墓 警搜出百具人頭骨、殘肢

延伸閱讀

亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡

亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡
費城中文學校聯合會慶元旦迎新年聯歡會

費城中文學校聯合會慶元旦迎新年聯歡會
金城銀行四十週年聖誕晚宴溫馨登場　董事會與員工齊聚休士頓共迎佳節

金城銀行四十週年聖誕晚宴溫馨登場　董事會與員工齊聚休士頓共迎佳節
羅蘭岡佳福中心迎新年 淡江校友送暖

羅蘭岡佳福中心迎新年 淡江校友送暖

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
華府著名「間諜屋」已經上市開賣(示意圖)。(美聯社)

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

2026-01-07 10:40
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...