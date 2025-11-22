僑委會委員長徐佳青訪亞城 聚焦培育僑青、優化六大僑教中心

徐佳青(前排中)訪亞城，與當地僑務榮譽職人員及僑團代表進行交流。前排右起為僑務委員張崧軒、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩；左起為僑務委員陳志淵及僑務委員陸復泰。(記者林昱瑄／攝影)

中華民國 僑務委員會會長徐佳青19日到訪亞特蘭大 ，於僑教中心與當地僑務榮譽職人員及各僑團代表座談，感謝他們長期推廣台灣，也介紹未來僑務計畫，包括培育年輕世代參與僑務，以及優化全美六個僑教中心，將其轉型為主流民眾可參訪的文化據點。

座談會由亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮主持，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、僑務委員張崧軒、陸復泰、陳志淵，以及近60位僑團代表出席。

徐佳青表示，雖然近年台灣移民美國人數下降，但僑界活動與努力不減，未來培育下一代仍是重點，包括海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大及北卡分會、美國各大學院校台灣學生會(TSA)及台裔學生會(TASA)，以及各商會青商會都將成為發展焦點。

她指出，明年六個僑教中心將進行硬體與軟體優化，並培育文化導覽志工，將中心打造為可參訪的文化據點，吸引各族裔民眾認識台灣文化。

對於亞特蘭大僑界提出的台北—亞城直飛連署，徐佳青鼓勵僑胞表達需求，供航空公司及相關單位評估可行性。

徐佳青也談及台灣近年發展重點的半導體、人工智慧(AI )等領域。她感謝亞特蘭大急難救助協會在國人海外遇險時提供即時協助，並指出僑委會已在全球成立118個急難救助協會，明年將提供專業訓練。林主恩補充，近期已在轄區六州成立八個據點，以便在緊急時刻提供快速、在地協助。

徐佳青也談及台灣近年發展重點的半導體、人工智慧(AI )等領域。她感謝亞特蘭大急難救助協會在國人海外遇險時提供即時協助，並指出僑委會已在全球成立118個急難救助協會，明年將提供專業訓練。林主恩補充，近期已在轄區六州成立八個據點，以便在緊急時刻提供快速、在地協助。

徐佳青提到，僑團近年透過參與在地活動，成功接觸不同族裔與年輕族群，例如各地美國職棒大聯盟台灣日(TAIWAN DAY)活動，是吸引年輕人與主流民眾的好方式。她同時分享僑委會擴大培育與留用僑生計畫、設立台灣華語文學習中心(TCML)及僑民役男等相關政策。