台式美食JAVA SAGA炸雞征服美國味蕾蟬聯美食網站Yelp全美百大第51名、喬州最佳三明治

亞特蘭大訊
店內有各主流美食媒體在報導中對Java Saga盛讚的海報。
從餐車起家、以咖啡搭配台式炸雞聞名的JAVA SAGA，多年來以創新與堅持打響品牌，如今再度傳來捷報：繼美食網站Yelp 2024年度評選JAVA SAGA的ABC三明治(ABC Sandwich)獲「喬治亞州最佳三明治」殊榮之後，又獲Yelp 2025全美百大三明治店榜單第51名，並再次蟬聯喬州最佳三明治冠軍寶座，成為亞特蘭大地區的美食驕傲。

Yelp官方評語指出：「喬治亞州第一名三明治是位於Doraville的Java Saga所推出的ABC Sandwich。這款台式炸雞三明治，搭配香甜清爽的水果風味高麗菜沙拉與B&B酸黃瓜，再淋上微酸特調醬汁，是州內最受歡迎的創意美味之一。」

從餐車起家　咖啡＋炸雞驚艷全美

JAVA SAGA的創辦人Amy Lee最初只是在亞特蘭大春節園遊會擺攤，販售自家鹹酥雞為西藏貧童募款。多年後，大兒子Alvin Sun自台灣學習咖啡返美，母子決定以「咖啡結合炸雞」為主題創業。2016年以餐車形式起步，巡迴亞特蘭大各地活動，建立大批粉絲；2020年開設首家店面，去年又遷至以多元美食著稱的百福大道(Buford Highway)，人氣持續攀升。

最初餐車僅販售咖啡與鹹酥雞，許多美國顧客覺得新奇又好吃。Alvin靈機一動，將台灣炸雞排結合西式麵包，創造出酥脆多汁、風味融合的炸雞三明治。經過不斷改良，最終誕生了如今榮登全美榜單的ABC三明治。店內也陸續推出新鮮水果茶、滷肉飯等多元餐點，深受各族裔顧客喜愛。

主流媒體盛讚　Yelp雙榜加持

JAVA SAGA的美味早已吸引美國主流媒體矚目。疫情期間，《亞特蘭大憲報》(AJC)老闆親訪門市後大為驚艷，特別撰文報導。其後，《紐約時報》以〈Taiwanese Fried Chicken Learns Some New Tricks〉專文介紹，進一步打響品牌名聲。

此次Yelp與《Business Insider》共同公布全美各州最佳三明治名單，JAVA SAGA榮登喬州代表，更同時入選全美百大三明治名店第51名，成為台灣味征服美國味蕾的最佳例證。Amy表示：「能被選為全美百大、喬州第一，我們非常榮幸。這是對我們堅持現做、嚴選食材、真誠待客的最好肯定。」

嚴選食材　呈現台灣最真滋味

Amy長年從事食品批發，對食材品質要求嚴格。她強調不用化學添加物，所有食物都以天然健康食材現做，雖然成本較高，「這才是真正好的產品」。她為了忠實呈現台灣味，許多材料都親自自台灣採購，例如五香粉出自台灣中藥店新鮮研磨，滷肉飯使用蓬萊米。

她非常自豪店內飲料的紅糖都是她親手炒出來的，她還常常試做各類台式美食像冬瓜茶，木瓜牛奶，紫薯果汁及各類的新鮮果汁等等。她說：「台灣最美的不只有人情味，還有食物。我希望透過美食推廣台灣文化，讓更多人因為一份炸雞三明治而愛上台灣。」

Amy誠摯邀請大家前來Doraville門市，親身體驗這份融合創意與傳統、香氣四溢的台式驕傲。地址：5145 Buford Hwy NE #E, Doraville, GA 30340，電話：(770) 696-4565，網站：javasagacoffee.com。

由台灣人喬州Duluth經營的Java Saga被美食網店Yelp認證為全美百大...
Amy(右)與兒子以餐車起步，如今Java Saga在亞特蘭大地區開創出一片美食...
Amy希望將台灣道地美食推向主流社會，在Java Saga店內顯眼處掛著一幅全台...
Java Saga位於亞特蘭大有國際美食街之稱的百福大道上，亞洲廣場對面。
