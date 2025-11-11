亞城台灣節 美食、文化驚艷3000民眾

我的頻道

【亞特蘭大訊】
台灣節開幕首日後現場擠進超過1000人。(台灣節籌備委員會提供)
台灣節開幕首日後現場擠進超過1000人。(台灣節籌備委員會提供)

由台灣節籌備委員會主辦的「2025亞特蘭大台灣節」日前在喬治亞州Woodstock的Hickory Grove Shopping Center盛大登場。兩天活動吸引近3000個台灣鄉親、當地居民參與，熱鬧非凡。

主辦單位特別租用大型LED銀幕，持續播放介紹台灣的精彩影片，將台灣文化與特色推向主流社會。

活動現場設有各式道地台灣夜市美食攤位，包括珍珠奶茶、潤餅、鹽酥雞、炒米粉、碳烤台灣香腸、茶葉蛋、台式臭豆腐、古早味碰米香等，讓賓客一飽口福。此外，從台灣引進的懷舊夜市遊戲，如彈珠台、套圈圈、撈金魚、射氣球等，也讓與會者玩得盡興。

今年的文化節目與舞台設計更勝以往，表演節目包括線條舞、龍鳳鼓隊、台灣學校鼓隊、Techwood Band、臭豆腐樂團，及Georgia Musical Arts Center的台灣古典音樂三重奏、Walton High青春洋溢的K-pop舞團。開幕時由Lyndon Academy的22位美國小朋友合唱多首台灣兒歌，純真可愛歌聲大獲好評。

主辦方感謝120多位志工、30個攤商和多個協辦社團的全力投入與無私奉獻。同時也特別感謝贊助單位的慷慨支持，讓今年的軟硬體設施全面升級。

現場有各式台灣夜市美食，包括台式臭豆腐，肉羹湯，碳烤台灣香腸，車輪紅豆餅，碳烤紫玉米等。(台灣節籌備委員會提供)
現場有各式台灣夜市美食，包括台式臭豆腐，肉羹湯，碳烤台灣香腸，車輪紅豆餅，碳烤紫玉米等。(台灣節籌備委員會提供)
由當地Lyndon Academy小學生演唱台灣兒歌開場。(台灣節籌備委員會提供)
由當地Lyndon Academy小學生演唱台灣兒歌開場。(台灣節籌備委員會提供)
龍鳯鼓隊精采演山，搭配台灣歌曲博得熱烈掌聲。(台灣節籌備委員會提供)
龍鳯鼓隊精采演山，搭配台灣歌曲博得熱烈掌聲。(台灣節籌備委員會提供)
Brookhaven市長John Park在百忙中抽空來祝賀與支持。(台灣節籌備委員會提供)
Brookhaven市長John Park在百忙中抽空來祝賀與支持。(台灣節籌備委員會提供)
喬治亞州台灣學校的大鼓隊震撼天際，氣勢磅礴。(台灣節籌備委員會提供)
喬治亞州台灣學校的大鼓隊震撼天際，氣勢磅礴。(台灣節籌備委員會提供)
台灣進口的古早味彈珠台吸引許多好奇的美國小孩駐足把玩。(台灣節籌備委員會提供)
台灣進口的古早味彈珠台吸引許多好奇的美國小孩駐足把玩。(台灣節籌備委員會提供)
台灣夜市的射氣球直接空運來亞特蘭大，大人小孩玩得不亦樂乎。(台灣節籌備委員會提供)
台灣夜市的射氣球直接空運來亞特蘭大，大人小孩玩得不亦樂乎。(台灣節籌備委員會提供)
來逛夜市的小朋友興奮地把花傘撐起來把玩。(台灣節籌備委員會提供)
來逛夜市的小朋友興奮地把花傘撐起來把玩。(台灣節籌備委員會提供)

