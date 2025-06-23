喬州近30%的雞肉樣本檢測出含有危險細菌，甚至可能致病。(pexels)

Trace One的一項新研究顯示，喬治亞州 消費者在雜貨店購買受汙染肉類的風險最高，為69.05。該州近30%的雞肉樣本檢測出含有危險細菌，甚至可能致病；而13%的火雞碎肉受檢樣本受到汙染。

在全美，每年約有4800萬人因食用受汙染的食品而生病，而在零售肉類中，近23%的細菌對多種抗生素具有抗藥性。

近期，隨著聯邦食品安全機構面臨預算削減，受汙染的肉類對全美家庭構成了日益嚴重的威脅。這些細菌可能導致嚴重疾病和住院治療。

Trace One的一項新研究利用聯邦監測系統，分析了全美22州的肉類汙染數據。最新結果表明，喬治亞州消費者在雜貨店購買受汙染肉類的風險最高，為69.05。該州近30%的雞肉樣本檢測出含有危險細菌，甚至可能致病；而13%的火雞碎肉受檢樣本受到汙染。

而鄰近喬州 的南卡羅來納州 以及田納西州，也在此排名中位居第二、三位。

該研究在喬州肉類樣本中發現的細菌包括沙門氏菌(Salmonella)和彎曲桿菌(Campylobacter)。這些病原體是大多數導致人們入院就診的食源性疾病的病原體。

研究指出，家禽產品是全美汙染風險最高的產品。如果衛生程序不達標，細菌可能會在屠宰、處理或包裝過程中傳播到肉類。當牲畜接受常規抗生素治療時，可能導致細菌產生更難治療的抗藥性，使得肉類汙染問題變得更加嚴重。

該研究指稱，喬州的高汙染率使居民面臨更大的風險，而由於聯邦政府的監管力道可能面臨削減，喬州居民須向民選官員和食品供應商提出更高要求，才能帶來改變。

報告中稱，喬州是個「商業友善」(business-friendly)州，這通常意味著利潤高於民眾和居民向民選官員反映其所發現的問題。報告建議，民眾可以聯繫民意代表，推動加強食品安全監管，也可選擇從遵循更嚴格安全標準的當地農場和加工商購買產品。

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