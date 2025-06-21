喬州特別退稅開始發放 納稅人可獲250至500元

喬治亞州 的特別退稅 已開始發放，該州居民應密切注意其銀行帳戶。一些居民表示，他們過去幾天已收到了喬州 的特別退稅款項。

據收到款項的人士稱，這些款項上顯示著「GASTTAXRFD」的標籤。雖然看起來像是汽油稅退稅，但喬州稅務部門表示，這實際上是「喬治亞州 (GA) 州 (ST) 稅 (TAX) 退稅 (RFD)」的縮寫。

喬州議會今年稍早通過了第112號眾議會法案，授權撥款10億元用於退稅。喬州納稅人可根據其2023年的報稅狀態，獲得250至500元的一次性退稅。

如單身申報者或已婚人士單獨申報可獲250元退稅；一家之主可獲為375元；夫妻共同申報為500元。喬州居民必須同時提交2023年和2024年的報稅表才有資格獲得退稅。納稅者將根據稅表上的指示，透過直接存款或支票收到退稅。

如民眾在首輪發放沒有收到退稅，不用擔心，因喬州稅務機關稱，退稅可能需要六到八周的時間才能發放完畢。

民眾可上網查看是否有資格獲得退稅：https://gtc.dor.ga.gov/_/。查詢時需要選擇納稅年度，輸入社會安全碼或納稅人識別號碼，以及聯邦調整後總收入。