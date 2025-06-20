佛州孩童社媒禁令 聯邦法官擋下：損害言論權利

聯邦法官沃克(Mark Walker)日前發布命令，阻止佛州政府官員執行一項禁止兒童使用社交媒體帳戶法律的部分內容。(pexels)

聯邦法官沃克(Mark Walker)日前發布命令，阻止佛州 政府官員執行一項禁止兒童使用社交媒體帳戶法律的部分內容，此舉也引發了法律挑戰。

這項措施是州長德桑提斯(Ron DeSantis)在2024年簽署，該法禁止14歲以下兒童使用社群媒體 帳戶，14歲和15歲的兒童使用帳戶則須獲得父母許可。

電腦與通訊行業協會(Computer & Communications Industry Association)和網路貿易組織NetChoice組織對此禁令提訴，沃克雖裁決該法「 可能違憲」，但承認自己也擔憂社媒對兒童的影響。

沃克表示，禁止社群媒體平台允許特定年齡者擁有帳號，「直接損害了這些青少年參與和獲取言論的權利」。

不過，沃克允許佛州法律中的一項條款生效，該條款要求平台在父母或監護人提出要求的情況下關閉16歲以下兒童的帳戶。

支持禁令人士表示，該法有助於遏制年輕人過度使用社媒，研究指出，社媒使用導致憂鬱和焦慮增加。

行業協會CCIA的總裁兼首席執行官施魯爾斯(Matt Schruers)對法官下令阻止佛州此法表示讚賞，稱「此項裁決證實佛州這項法規通過阻止和限制未成年人(可能也包括成年人)使用某些網站查看合法內容，違反了『第一修正案』。」

佛州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)的發言人則反駁：「佛州家長們通過其選出的代表投票通過該條例，以保護孩子們免受社媒的有害影響，這些平台未享有憲法賦予的權利讓孩子們沉迷於其產品，」並稱「不同意法院命令，將向第11巡迴上訴法院上訴。」

在此同時，亞特蘭大的一名聯邦法官聽取了NetChoice的辯論，該辯論旨在阻止一項定於下月生效的2024年喬治亞州法律。該法要求對社群媒體帳號進行年齡驗證，並要求16歲以下的兒童須獲父母許可才能擁有帳號。

NetChoice主張喬州 這項法律侵犯了言論自由權。