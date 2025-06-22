我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

全美成長最快前10城 9成位於南部 德州最多

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據美國人口普查局最近發布的數據，全美成長最快的城市前十位中有九個位在南部，其中德州就占了五席。而中西部唯一進榜的城市，為明尼蘇達州的Rosemount，該市以10.6%的人口成長率，高居全美第九。

喬治亞州的「糖丘」(Sugar Hill)，在全美成長速度排名第13，當地於2023年7月1日至2024年7月1日期間，人口成長了9.5%。

糖丘位在亞特蘭大市的北郊約37哩車程，座落在谷內郡(Gwinnett)。根據2020年人口普查，該市人口略超過2萬5000人。但根據人口普查記錄，自那以後，該市持續發展。

人口普查記錄顯示，從2023年7月到2024年7月，該市人口增加了9.5%，達到2萬8598人。

人口普查數據僅關注人口在2萬人以上的城市，其結果大致反映了類似的模式：全美人口成長最快的城市通常是正在崛起的小鎮。

美國人口成長最快的前十個城市以及其成長率及人口，依序為：德州Princeton：30%，3萬7019人；德州Fulshear：26.9%，5萬4629人；佛州Leesburg：18.5%，3萬7815人；德州Celina：18.2%，5萬1661人；德州Anna：14.6%，3萬1986人；佛州Haines City：12.1%，4萬2073人；阿拉巴馬州Foley：12%，2萬8043人；德州Fate：11.4%，3萬9345人； 明尼蘇達州Rosemount：10.6%，3萬345人；北卡羅來納州Garner：10.4%，3萬9345人。

11到15名，依序為： 德州Melissa：10% ，2萬6194人；喬州Sugar Hill：9.5%，2萬6194人；德州Hutto：9.4%，4萬2661人；北卡Leland：9.4%，3萬4451人；科羅拉多州Erie：9.2%，3萬8594人。

就人口成長最快的大城市而言，紐約市以8萬7184名新增居民位居榜首，其次是休士頓和洛杉磯。然而，亞特蘭大今年未能進入前15名。

德州 人口普查 北卡羅來納州

上一則

4無證客以床墊床單越獄 紐瓦克拘留所抓回3人

下一則

川普大砍預算 重創UIUC黃豆創新實驗室

延伸閱讀

伊朗政府垮台恐逾2千萬人逃難 美智庫：二戰來最大難民潮

伊朗政府垮台恐逾2千萬人逃難 美智庫：二戰來最大難民潮
SpaceX太空船靜態點火測試失敗 炸成一團火球

SpaceX太空船靜態點火測試失敗 炸成一團火球
德州迅速崛起 紐交所母公司ICE將在德州雙重上市

德州迅速崛起 紐交所母公司ICE將在德州雙重上市
德州鎚頭蟲肆虐 分泌物有害皮膚

德州鎚頭蟲肆虐 分泌物有害皮膚

熱門新聞

芝城16日高溫接近華氏90度，許多民眾迫不及待在千禧公園戲水。(特派員黃惠玲／攝影)

熱浪周末來襲 高溫籠罩半個美國

2025-06-18 08:59
金凱德14日參加芝市「不要國王」示威時，手持「ICE綁架我室友」的標語，聲援室友周超。(金凱德Instagram)

芝華男庇護聽證後被捕 好友憂遣返威脅安全

2025-06-20 09:35
32歲明尼蘇達州男子伊恩·安德森正進行騎單車橫跨七大洲的壯舉，以軍突襲伊朗當天，他正好在前往德黑蘭的路上，騎行夢想備戰事打斷。(美聯社)

騎單車跨七大洲到伊朗「炸彈開始落下」 明州男急逃難

2025-06-18 19:59
移民執法人員上周在芝城南環區逮捕10多位移民。(芝加哥快速反應網絡提供)

芝ICE官員解析執法標準 證實擴大執法 每周7天街頭巡邏

2025-06-17 13:12
萬人聚集芝市中心參與「不要國王」示威。(特派員黃惠玲/攝影)

萬人聚集芝市中心參與「不要國王」示威

2025-06-14 16:25
一份報告指出，到2025年底，伊州花在照顧無證客的經費將達到25億元，圖為2023年跨境移民暫居在芝警局前。(本報檔案照片)

至今年底 伊州照顧無證移民花費將達25億

2025-06-16 13:43

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線