全美成長最快前10城 9成位於南部 德州最多

根據美國人口普查 局最近發布的數據，全美成長最快的城市前十位中有九個位在南部，其中德州 就占了五席。而中西部唯一進榜的城市，為明尼蘇達州的Rosemount，該市以10.6%的人口成長率，高居全美第九。

喬治亞州的「糖丘」(Sugar Hill)，在全美成長速度排名第13，當地於2023年7月1日至2024年7月1日期間，人口成長了9.5%。

糖丘位在亞特蘭大市的北郊約37哩車程，座落在谷內郡(Gwinnett)。根據2020年人口普查，該市人口略超過2萬5000人。但根據人口普查記錄，自那以後，該市持續發展。

人口普查記錄顯示，從2023年7月到2024年7月，該市人口增加了9.5%，達到2萬8598人。

人口普查數據僅關注人口在2萬人以上的城市，其結果大致反映了類似的模式：全美人口成長最快的城市通常是正在崛起的小鎮。

美國人口成長最快的前十個城市以及其成長率及人口，依序為：德州Princeton：30%，3萬7019人；德州Fulshear：26.9%，5萬4629人；佛州Leesburg：18.5%，3萬7815人；德州Celina：18.2%，5萬1661人；德州Anna：14.6%，3萬1986人；佛州Haines City：12.1%，4萬2073人；阿拉巴馬州Foley：12%，2萬8043人；德州Fate：11.4%，3萬9345人； 明尼蘇達州Rosemount：10.6%，3萬345人；北卡羅來納州 Garner：10.4%，3萬9345人。

11到15名，依序為： 德州Melissa：10% ，2萬6194人；喬州Sugar Hill：9.5%，2萬6194人；德州Hutto：9.4%，4萬2661人；北卡Leland：9.4%，3萬4451人；科羅拉多州Erie：9.2%，3萬8594人。

就人口成長最快的大城市而言，紐約市以8萬7184名新增居民位居榜首，其次是休士頓和洛杉磯。然而，亞特蘭大今年未能進入前15名。