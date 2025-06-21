星期天牙疼別擔心 找Highland牙科周日正常開放門診 暑假更是整牙好時機

由韓裔崔醫生主理的Highland牙科診所，設備新穎，地理位置方便。(Highland診所提供)

中國人有句俗話：「牙疼不是病，疼起來要人命」，而且牙疼報到可不按時間來得，偏偏周日放假天來找麻煩時怎麼辦呢？此時便可向Highland牙科診所(Highland Dental)求救。因為該診所的崔醫師(James Choi, DDS)顧慮到病患的需求，特別在周日從上午9時到下午6時照常看診。

特別現在正值暑假期間，孩子放假在家，可利用暑假時間整好一口牙齒，而且有任何牙齒的問題，都可找Highland牙科診所崔醫師。

崔醫師是一名一絲不苟的牙醫，為喬治亞州 Suwanee及周邊地區提供服務。他獲得了美國牙科公共衛生委員會(American Board of Dental Public Health)的認證，並在田納西大學孟菲斯分校(University of Tennessee, Memphis)獲得了牙科博士學位。憑藉美容牙科和種植體方面的專業培訓，崔醫生提供全方位的牙科服務，包括清潔、手術、補牙、拔牙和修復。他致力於讓患者滿意，以謹慎和專業知識處理每個案例。

由韓裔 崔醫生主理的Highland牙科診所，設備新穎，環境窗明几淨。該診所除了一般的牙齒檢查治療、洗牙、及牙齒美白之外，崔醫生還負責主治種植手術、植骨手術、安裝假牙、回定牙橋、根管治療、智齒拔除、全瓷冠、和口腔手術等等。

Highland牙科診所為了讓病患安心的看診，添購舒適躺臥的Pelton & Crane牌牙科專用椅，並連接影音螢屏。病患治療可以舒適地就診，並轉移治療牙齒時令人有點怕怕地磨牙機的聲音。

Highland牙科診所地理位置方便，位於Peachtree Industrial Blvd.和85號公路第111出口附近的Suwanee市Highland plaza內，距離Assi超市不到十分鐘，附近還有Walmart超市。先生、太太或父母們在等待家人看牙時，可以到附近超市走走看看、採購日常用品，或者在大廳候診室悠閒地閱讀世界日報和雜誌。

該診所以醫護人員專業親切著稱，有病患表示，他從2005年起便找崔醫生看牙齒。他說，崔醫生新遷入的Highland診所，雖然距他位於南邊的家50分鐘車程，但他不惜路程的跋涉，依舊找崔醫生看牙。也有病患認為，雖然Highland牙科診所與他家有點距離，但周日開放時間看診，讓他覺得非常方便，所以他選擇到此就醫。

Highland牙科診所門診時間是周日到周四上午9時到下午6時，周五和周六不看診。該診所接受所有的保險、自費和醫療貸款 (Care Credit)。預約掛號電話：(678)546-2603，地址：530 Highland Station Dr., Building 1000, Ste 1006, Suwanee, GA 30024。