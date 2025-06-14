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沃爾瑪無人機送貨 拓展至亞特蘭大等地100家門市

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
沃爾瑪宣布，將其無人機送貨服務擴展至亞特蘭大、夏樂、休士頓、奧蘭多和坦帕的100家門市。(Walmart)
沃爾瑪宣布，將其無人機送貨服務擴展至亞特蘭大、夏樂、休士頓、奧蘭多和坦帕的100家門市。(Walmart)

沃爾瑪(Walmart)宣布，將透過Wing將其無人機送貨服務擴展至100家門市，包括亞特蘭大、夏樂、休士頓、奧蘭多和坦帕的門市。這也意味著亞城地區的客戶，未來在訂購商品時，或許只需幾分鐘即可收到「空運」送抵的商品。

即日起亞特蘭大的顧客可上網：wing.com/walmart註冊，以便在其所在地區推出無人機送貨服務時獲取通知。

該服務目前已在阿肯色州西北部和達拉斯-沃斯堡地區(Dallas-Fort Worth)提供。

Wing遵守聯邦航空管理局(FAA)的指導方針，其無人機可在距離商店至多六哩的超視距(Beyond Visual Line of Sight)飛行。

Wing執行長Adam Woodworth表示，「過去一年，達拉斯-沃斯堡都會區的客戶，已經將無人機送貨融入了日常購物習慣。現在，我們很高興能與更多城市的數百萬人分享這種超快速的配送體驗。」

自2021年推出這項服務以來，沃爾瑪已完成超過15萬次配送。

該公司表示，無人機可在30分鐘或更短的時間內完成食品雜貨、家庭必需品以及健康保健產品的配送。

沃爾瑪表示，新鮮水果、雞蛋、冰淇淋和寵物食品是配送最多的商品。

無人機 沃爾瑪 亞特蘭大

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