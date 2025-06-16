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全美第7低 喬州去年僅3.8%勞工加入工會

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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全美工會會員人數近年來持續下降，其占比自1979年的24.1%降至2024年的9.9%。(美聯社)
全美工會會員人數近年來持續下降，其占比自1979年的24.1%降至2024年的9.9%。(美聯社)

工會曾是全美勞工的支柱，但由於近年經濟、政治和科技的共同力量，其影響力日漸減弱。雇主反對、合約工和零工的興起、全球化及勞動法的演變，導致了工會會員數持續下降至數十年來的最低點。喬治亞州工會入會率偏低，2024年僅為3.8%，在全美排名第七低。

1979年，工會占全美勞動力的24.1%。根據美國勞工統計局和UnionStats，2024年此比率降至僅9.9%。絕對會員數更減少了約670萬，從1979年的2090萬高峰下降到2024年的1420萬左右。

近年公眾對工會日益增長的支持、大型企業高調組織活動以及教育、交通和娛樂領域全國性的罷工，都使得員工對工會的興趣再次提高。政治情勢的發展也持續影響工會格局。

川普3月簽署行政命令，旨在取消超過100萬聯邦雇員的集體談判權。工會領導人稱，此舉是其在全美遏制工會組織廣泛策略的一部分。

在此背景下，Construction Coverage的工會報告探討了工會會員人數的變化、工會和非工會勞工間的薪酬差異，以及工會在州和市兩級仍然最為活躍的地區。

盡管工會會員在勞動力中占比持續下降，但他們仍然比非工會會員享有顯著的薪資優勢。勞工統計局數據顯示，2024年，全職工會勞工的周薪中位數為1337元，非工會者則為1138元，差距約為17.5%。這意味著一般工會勞工每年可額外獲得超過1萬元的收入。

美國各地的工會會員率差異很大。太平洋地區和東北部的各州工會化程度一直最高，而許多南部和平原地區的州則較低。

2024工會數據：全美vs.喬治亞州。(資料來源/Construction Co...
2024工會數據：全美vs.喬治亞州。(資料來源/Construction Coverage、製表/記者林昱瑄)

截至2024年，夏威夷的工會會員率高達26.6%，位居全美首位，其次是紐約州(20.6%)和阿拉斯加州 (17.6%)。其他排名靠前者還包括康乃狄克州(16.5%)、新澤西州(16.2%)、奧勒岡州(15.9%)、華盛頓州(15.9%)和麻州(14.6%)。

相較之下，工會化比率最低集中在南部和山區西部的部分地區，包括北卡羅來納州(2.4%)、南達科他州(2.7%)和南卡羅來納州(2.8%)的工會會員率位居全美最末，其次是阿肯色州(3.6%)、猶他州(3.7%)和亞利桑納州(3.7%)。

阿拉斯加州 新澤西州 南卡羅來納州

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