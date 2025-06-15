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全美大學畢業生最佳職涯市 亞城重返榜首

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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2025年全美最適合大學畢業生開始職涯城市。(資料來源／CoworkingCafe 、製表／記者林昱瑄)
2025年全美最適合大學畢業生開始職涯城市。(資料來源／CoworkingCafe 、製表／記者林昱瑄)

畢業季甫過，大學畢業生也將步入職場。線上資料庫CoworkingCafe的研究人員權衡了全美各地熱門城市各項因素，列出最適合應屆大學畢業生開始職涯的大城市落腳點。亞特蘭大在該榜單中，再度登上今年全美榜首。

CoworkingCafe三年內第二次將亞城列為榜首，取代了去年的冠軍舊金山。

研究人員指出，亞特蘭大的「充滿活力的文化景觀」和「經濟活力」，以及穩定的房價水平和相對強勁的畢業生就業率是其入選的原因，儘管其前景並不完全樂觀。

在所分析的290個全美城市中，亞特蘭大被評為人口在40萬及以上的「大城市」。

這項研究再次證明亞特蘭大在職業發展上擁有強大的啟動能力。個人理財網站WalletHub在2023年和2024年也均將亞城評為全美182個城市中最適合開啟職涯的城市。

2025年，強勁的財務和就業指標對亞特蘭大有利，其中包括以下CoworkingCafe的主要發現：

●亞特蘭大的畢業生中位數收入在一年內成長了2287元，目前達到8萬2201元，在大城市中排名第七。

●該市近64%的人口擁有雇主提供的醫療保險，排名全美第14位。

●亞特蘭大人口中擁有學士學位者的比率為50.5%，畢業生就業機會佔總就業機會的6.6%，排名第九。

●該市在生活方式類別中表現最為亮眼。到2025年，亞特蘭大將擁有733家休閒場所，較去年增加了8家，每10萬居民擁有近24個共享辦公空間，在這些指標上分別位列大城市第二和第一。

然而，亞城並非所有指標都呈現正面趨勢。

CoworkingCafe的分析師指出，亞特蘭大擁有學士學位的年輕人比率「略有下降」，而享受雇主醫療保險的人數比率下降幅度更大。研究指出，這些下降可能會影響整體勞動力的資格和福利的可及性。

但與往常一樣，亞特蘭大的另一賣點仍然是與其他主要市場相比相對較低的住房可負擔能力，其排名僅比全美平均水平高出不到1%。

在研究方法上，CoworkingCafe的數據來自美國人口普查局最新的「美國社區調查」(American Community Survey)和「郡商業模式」(County Business Patterns)報告，還有美國勞工統計局和美國經濟分析局的數據點，與SSI提供的共享辦公空間市場數據。

亞特蘭大 醫療保險 人口普查

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