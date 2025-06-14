亞特蘭大耶穌聖名堂舉辦六天聖體復興大會三位華人教會領袖親臨主講 結合聖體朝拜、治癒、與朝聖 深化信仰體驗

聖體復興大會主講人左上起分別為程明聰神父，朱健人弟兄，和李若望榮休主教。(取自網路)

為響應美國天主教會推動的2022至2025年「聖體復興年」(Eucharistic Revival)，亞特蘭大 耶穌聖名華人 天主堂(Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)，特別選在6月22日的聖體聖血節，於6月18日(週三)至23日(週一)舉辦為期六天的「聖體復興大會」，結合朝聖、彌撒、講座、告解、一對一輔談、音樂讚頌等多元活動，歡迎大眾參與，更新信仰並沈浸在愛之中。

此次活動邀請三位在北美華人天主教界頗具影響力的領袖擔任主講，包括來自台南教區的李若望榮休主教、加拿大 十字架同行者修會(Companions of the Cross)的程明聰神父，以及長年從事聖樂創作與服務的朱健仁弟兄。他們將透過講道、聖體治癒、朝聖與互動活動，引導信眾更深入體驗聖體聖事的神聖與奧秘。

大會自6月18日開幕日展開，當日上午由李主教與程神父參與查經班，晚間則舉行彌撒及開幕儀式。隨後每日活動包括與不同地區團體如廣東組、福州組、大陸教友的聚會、一對一靈修對談、聖體朝拜、主題講座與聖體治癒祈禱等，務求使信眾在靈性上得著更新與復興。

在6月22日主日聖體聖血節的慶典中，李主教將主祭彌撒，並與程神父及劉神父共祭。彌撒後安排李主教主講、朱健仁弟兄帶領音樂讚頌，以及堂區「一家一菜」午餐聚會和青年主題講座，營造教會合一與家庭般的溫馨氛圍。

整場大會還有亮點之一，是安排於6月20日(週五)上午舉行的朝聖之旅。朝聖地點選在亞特蘭大的Mary Our Queen天主堂(地址：6260 The Corners Pkwy NW, Peachtree Corners, GA 30092)，由李若望主教、程明聰神父及劉兆偉神父共同帶領，並在朝聖後安排信友共融聚餐，象徵在朝聖與聖體共融中的身心合一。

主講人簡介如下：

李若望榮休主教：1966年生於台南，1993年晉鐸，2021年任台南教區主教，因健康辭職後仍積極從事大專牧靈與長者照護，目前推廣吳若石神父足部健康法。

程明聰神父：1972年出生於香港，移民加拿大後皈依信仰，2005年晉鐸，為首位華人加入Companions of the Cross修會神父，現為加拿大東岸天主教華人生活營(ECCCLC)指導神師，活躍於《生命恩泉》等福傳工作。

朱健仁弟兄：來自台北，現居舊金山灣區，任職美國惠普公司，自1985年起創作聖歌，週週為主日彌撒譜寫答唱詠與聖詠，作品廣為台灣、美加華人堂區使用。

本次「聖體復興大會」將於亞特蘭大耶穌聖名華人天主堂舉行，地址為5395 Light Circle NW, Norcross, GA 30071，電話(678) 691-3261，網址：https://hnojatl.org/tw/。歡迎各地教友與大眾踴躍參加，與基督在聖體中親密相遇，更新信仰生命。