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GJ保險代理處榮獲美國家庭保險大獎肯定出租房與商業保險表現卓越 奪得金鑰匙最高級別獎、美國之星年度殊榮

亞特蘭大訊
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Guizhen Ji是經驗豐富的專業保險代理人，掃瞄左上角二維碼可直接聯繫她。(GJ保險代理處提供)
Guizhen Ji是經驗豐富的專業保險代理人，掃瞄左上角二維碼可直接聯繫她。(GJ保險代理處提供)

美國家庭保險公司(American Family Insurance)近日於喬治亞州舉行年度獎勵大會，Guizhen Ji(GJ)保險代理處榮獲多項重量級獎項，包括「美國之星」(American Star Award)、「金鑰匙高級級別獎」(Gold Premier Level)、「年度綜合保單數量獎」(1000 NBP Awards)、「經紀與聯盟金獎」(Brokerage & Alliance Gold Level)及「商業與SBSS領導者獎」(Commercial & SBSS Leaders Award)，展現出色的專業表現與客戶服務實力，受到業界與社區的廣泛肯定。

其中最具代表性的「美國之星」獎，表揚該代理處在客戶滿意度與服務品質上的卓越表現，體現團隊對每位客戶提供個人化、周到保險服務的堅定承諾。而「金鑰匙高級級別獎」則特別肯定GJ保險代理處在出租房、商業與勞工險領域的卓越成績，彰顯團隊在高標準服務與業務拓展上的綜合實力。

此外，該代理處成功達成超過1000張新保單的里程碑，獲頒「1000 NBP獎」，反映其在新業務拓展與市場開發上的領導力與創新能力。「經紀與聯盟金獎」也說明該團隊熟悉各類家庭與商業保險，能提供多元、全面的保險解決方案，為客戶量身訂做最佳保障。

在商業保險方面，GJ保險代理處更獲得「商業SBSS領導者獎」，象徵其在為企業主提供專業保險規劃、保障企業穩健發展上的深厚經驗與信賴合作的能力。

GJ保險代理處負責人Guizhen Ji表示，這些獎項不僅屬於團隊，更屬於一路支持的華人社區與信賴我們的客戶。「我們深感榮幸，也倍感責任重大，將繼續秉持『以客戶為中心』理念，紮根華人市場，提供專業、貼心的保險服務，協助社區民眾理解保險、善用保險、安心生活。」

GJ保險代理處持有喬治亞州(GA)、阿拉巴馬州(AL)、南卡羅來納州(SC)、北卡羅來納州(NC)、佛羅里達州(FL)、田納西州(TN)及加州(CA)多州執照，服務內容涵蓋汽車、房屋、出租房、人壽、商業、勞工險與保護傘保單，並提供中英文索賠協助。

GJ保險代理處有豐富從業經驗的專業代理們，提供優質的保險專業服務和中英文索賠服務。公司一貫秉承「給社區的居民提供更好的服務」宗旨，紮根亞特蘭大華人市場，服務華人社區。正如AMFAM的口號「放心追逐夢想，我們為您護航！」，選擇AMFAM，選擇GJ保險代理處，是為家庭選擇一個實實在在的放心。公司電話：678-259-4610，手機：678-431-6202，電郵：[email protected]。免費估價，歡迎諮詢。

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