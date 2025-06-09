全美最佳居住地 喬州瓊斯溪市奪冠 這些原因讓居民自豪

亞城北郊的瓊斯溪市(Johns Creek)榮獲「美國新聞與世界報導」2025-2026年全美最佳居住地冠軍。(市府網站)

喬治亞州瓊斯溪市(Johns Creek)憑藉其高品質的生活、蓬勃發展的就業市場和全美最低的犯罪率，在「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的2025-2026年最佳居住地排名中拿下榜首。

當地人表示，該市擁有高檔的設施、一流的學校，但仍然保有小鎮緊密社區的特質。瓊斯溪市擁有豐富多元且熱情好客的人口，具有南方的魅力、文化活力和強烈的公民自豪感。

瓊斯溪市擊敗了印第安納州的卡梅爾(Carmel)和德州的皮爾蘭(Pearland)，贏得今年全美250個最佳居住地的首位。

報告中寫道，「瓊斯溪市位於亞特蘭大北郊，街道兩旁綠樹成蔭，社區氛圍濃厚，生活品質高，是全美最令人嚮往的居住地之一。」

「美新」是根據生活品質、吸引力、就業市場和負擔能力等相關數據，對859個全美城市進行了分析做出排名。

值得注意的是，瓊斯溪市在生活品質(第24名)和就業市場(第13名)指數中表現良好，並且在吸引力方面位列前四分之一。該市在構成其總體得分的一系列單項指標中也名列前茅，其中犯罪率居全美最低，居民大學準備程度排名全美第13。

托珀(Skylar Topper)是Compass的房地產經紀人，也是瓊斯溪市的終身居民，她說，該市與亞城其他郊區的不同之處在於這裡可以滿足每個人的需求。「有高檔的購物場所、餐廳，並且交通便利，可輕鬆前往多條高速公路。同時又具田園詩意，非常適合居住。」

瓊斯溪市是喬州 第十大城市，也是該州最多元化的城市之一。該市人口約為8萬2000人，其中白人占了49.8%，亞裔 28.3%，非裔11.2%，拉丁裔6.3%。

該市人口也具有很高的教育程度：根據美國人口普查 局網站顯示，該市25歲以上者逾95%擁有高中以上學歷，具大學以上學歷者佔了70.7%。

瓊斯溪市長布拉德伯里(John Bradberry)表示，很榮幸獲此殊榮，他與理事會將繼續致力於為居民提供具有價值和高質量的生活。

美東南另有兩城市也入榜前十位，分別為北卡三角地區的凱瑞(Cary)及愛培克斯(Apex)，位居第五及第七。

完整名單可查看：https://realestate.usnews.com/places/rankings/best-places-to-live。