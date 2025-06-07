慶亞太裔傳統月 數百民眾齊聚喬州Doraville

活動由中華文化學校的舞獅開場。(The Awesome Team Foundation提供)

為慶祝5月亞太傳統月，由The Awesome Team Foundation、世華工商婦女企管協會亞特蘭大 分會、亞特蘭大台灣商會、Doraville圖書館之友、Doraville Seniors及亞特蘭大中華文化學校等共同與Doraville市合辦的「亞太傳統月慶典」日前在該市Forest Fleming Arena登場，吸引數百位民眾熱情參與，共同感受亞太文化的魅力與社區凝聚力。 The Awesome Team Foundation也是當天主辦單位之一。(The Awesome Team Foundation提供) 世華工商婦女企管協會亞特蘭大分會也是活動主辦單位之一。(The Awesome Team Foundation提供)

本次活動由中華文化學校醒獅隊氣勢磅礡的舞獅表演揭開序幕。Doraville市長Joseph Geierman致詞表達對亞裔 社群的高度肯定與支持。<

另外包括Dekalb郡行政首長Lorraine Johnson、喬治亞州眾議員 Long Tran、Dekalb郡第一選區委員Robert Patrick、日本駐亞特蘭大總領事Mio Maeda、Dekalb公共安全局局長Jack Lumpkin，警長Greg Padrick與消防局長Damell Fullum等也到場同慶。

活動全程由亞特蘭大知名新聞主播Sachi Koto主持前半程，中華文化學校何佩君老師主持後半程。

緊接著登場的文化表演內容精彩紛呈，涵蓋韓國鼓舞、經典中國音樂與舞蹈、KPOP、武術、傳統樂器等，由各社區與團體熱情演出，十分吸睛。

活動現場同時設有多樣文化與美食攤位，Doraville警犬隊及Dekalb消防局也於現場進行互動展示，讓大小朋友近距離認識公共安全人員的日常工作。

本次亞太傳統月慶典不僅展現了亞裔文化的精采內涵，也突顯Doraville市推動多元共融社會的努力與成果。活動在熱烈掌聲與歡笑聲中圓滿落幕。