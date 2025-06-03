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前亞城市長博頓斯 宣布參選喬州州長

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
前亞特蘭大市長兼白宮顧問博頓斯(Keisha Lance Bottoms)宣布將參與2026年喬治亞州州長選戰。(博頓斯臉書)
前亞特蘭大市長兼白宮顧問博頓斯(Keisha Lance Bottoms)宣布將參與2026年喬治亞州州長選戰。(博頓斯臉書)

經過外界數周的猜測，前亞特蘭大市長兼白宮顧問博頓斯(Keisha Lance Bottoms)宣布她將參與2026年喬治亞州州長選舉。

博頓斯表示，她擔任亞城市長以及拜登政府高級顧問的經歷，使她做好了領導該州的準備。她還自稱是第五代喬州人，有能力管理這個州。博頓斯也是四個孩子的母親。

「作為市長，我帶領亞特蘭大度過了困難時期，支持中小企業，提高了急救人員的工資，並擴大了經濟適用住房……喬州家庭應該得到比川普和共和黨現在所給予我們的更好的待遇，」博頓斯在聲明中說道。

她提到，擴大醫療補助計畫(Medicaid)以涵蓋30萬名無醫療保險的喬州居民；她還計畫透過取消教師所得稅，來解決喬州教師短缺問題。

民主黨的博頓斯於2018年至2022年擔任亞特蘭大市長，她因在弗洛伊德(George Floyd)事件引起的全美抗議活動的領導、在經濟適用住房的工作以及促進社會正義的努力，而獲得了全美普遍認可。然而，她也因任職期間暴力犯罪率上升以及與州長坎普(Brian Kemp)就新冠疫情政策頻繁發生衝突而受批評。

2022年，博頓斯出人意料外的不尋求連任市長，之後她進入白宮擔任拜登的高級顧問。

今年的喬州州長競選預計引起極大關注。共和黨的州長坎普(Brian Kemp)現為第二任任期，不能再參選。

喬州檢察長、共和黨的卡爾(Chris Carr)去年已啟動州長競選活動。在民主黨方面，州參議員埃斯特維斯(Jason Esteves)4月宣布參選。Impact United Methodist Church前牧師布朗(Olu Brown)則於去年8月宣布參加競選。

州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和副州長瓊斯(Burt Jones)也被視為潛在的共和黨候選人。

另外，2018年和2022年民主黨州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)正考慮再次參選。

博頓斯如果當選，將成為喬州歷史上第一位非裔女州長。

喬州 共和黨 亞特蘭大

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