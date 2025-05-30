2025年全美最佳州排行榜 喬州名列第21位

「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)近日發布的2025年最佳及最差州排名顯示，喬治亞州整體上排名全美第21位。最佳州前三名為猶他州、新罕布夏州、愛達荷州；最差的三個州則為路易斯安納州、阿拉斯加州 、密西西比州。

該報告於2017年首次發布排名，透過8個類別和71個指標對各州進行評估。喬州 在財政穩定度上成績良好，名列第五，基礎設施、經濟及自然環境方面排名位居前20。

其餘方面則差強人意，包括醫療保健37位、教育27名、自然環境20名、機會32名、經濟第18位、犯罪與懲罰22位、基礎設施13位、財政穩定性第5位。

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)的數據，喬州總人口超過1100萬，其中非西班牙裔白人和非裔美國人占大多數。

根據該排名，全美最佳州4到10名，依序為明尼蘇達州、內布拉斯加州、佛羅里達州、佛蒙特州、南達科他州、麻塞諸塞州、華盛頓州。

最差倒數州4到10名，依序為新墨西哥州、西維吉尼亞州 、阿拉巴州、阿肯色州、密西根州、奧克拉荷馬州、賓州、南卡羅來納州。

報導指出，猶他州連續第三年榮登該排名榜首。