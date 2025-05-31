總統義工獎認證 雙名校教授授課夏令營 GT-Emory STEM菁英夏令營招生火熱展開中 為進入世界名校鋪路

掃瞄二維碼可了解更多夏令營詳情。(主辦單位提供)

在美國兩所頂尖學府——喬治亞理工學院(Georgia Tech)與愛默蕾大學(Emory University)校園舉辦的「7+7喬治亞理工─愛默蕾大學STEM雙校沉浸夏令營」(7+7 GT-Emory STEM Dual Summer Camp)，將於7月18日至31日舉行，活動為期14天，即日起接受報名，為孩子未來為進入世界名校鋪路。

此夏令營特別為12歲以上、即六年級到十一年級，具英語基本溝通能力的中學生設計，課程內容涵蓋人工智慧、生物醫學、數據科學、材料工程、金融經濟等當今最熱門的STEM與商業領域，並提供教授推薦信與總統義工獎(PVSA)認證，是全美升學 競爭力提升的絕佳機會。

主辦單位Flourishing International Education表示，許多移民家庭對美國升學體系了解有限，往往直到高中階段才開始準備，已錯失最佳時機。GT-Emory夏令營正是為此而生，透過沉浸式體驗與實作學習，幫助學生從中學階段就建立清晰升學藍圖。

營隊為期14天，採「7+7」雙校沉浸模式，首週於私立名校Emory大學進行，次週轉至全美頂尖理工學府GT喬治亞理工學院。學員將全程入住大學宿舍、在大學食堂用餐、於真實教室與實驗室上課，體驗最地道的美國大學生活。每門課程皆由兩校現職教授親自授課與評估，確保內容兼具深度與前瞻性，幫助學生在學術與人格上全面成長。

營隊不僅重視學科訓練，更強調升學與生涯探索。活動期間安排多場由大學招生官親自主講的升學策略講座，深入解析名校申請流程與標準，並有哈佛升學顧問提供履歷優化建議與專業選擇諮詢，協助學生提前明確目標，為未來進入世界名校鋪路。

參與本營隊的學生，表現優異者將獲得官方認證的美國總統義工獎(PVSA)，該獎項為全美高中生競爭力的重要指標，有助提升大學申請履歷。此外，學生還將有機會參與教授指導下的科研項目、完成學術論文撰寫，並可能獲得正式發表機會。這些真實的學術成就，遠比包裝出來的推薦更具說服力。

更值得一提的是，營隊設有多項深度參訪活動，包括走訪美國疾病控制與預防中心(CDC)、聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)及可口可樂 創新中心(Coca-Cola Innovation Center)，讓學生了解理論如何落實於產業實務，並激發其社會責任感與創新思維。