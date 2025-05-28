段祥泰北卡展示書法 說明中國文字演變

段祥泰現場揮毫。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區物理專家段祥泰日前應邀到北卡歷史小鎮希爾斯波羅(Hillsbrough)的天窗畫廊(Skylight Gallery)展出其書法作品，並為遊客講解中國文字演變和示範書法，迴響熱烈。

在南京出生，台灣長大，從大學、碩士、博士，乃至後來的職場都在鑽研物理和電腦的段祥泰說，他不是書法高手，只是一個「用笨拙的手玩藝術」的業餘愛好者，但如果能藉其「不成熟」的作品和技藝，向美國民眾介紹這項優雅的中華文化，他感到榮幸。

談起和書法的淵源，他說就像其他在中國或台灣長大的孩子一樣，起源於小時候在學校學習用毛筆寫字。比起同學和家裡兄弟姐妹，他自覺字寫得不夠好，遂於退休 後開始練字。不料練出了極大的興趣。他開始搜集各家字帖，潛心臨摹王羲之、顏真卿、蘇軾、柳公權的字，也在文化慶典中示範書法，講解中國文字之美。

當天他向遊客介紹中國文字的起源和遞變，從刻在龜甲、獸骨上的甲骨文、鑄在銅器上的銘文及之後發展的篆書、隸書、草書、行書、楷書，展現了中國文字的趣味與美感。

他說，世界上其他如埃及 文化及兩河流域文化等古老文明皆被野蠻民族征服而消失殆盡，唯獨中國文字呈現數千年的連貫性，是非常珍貴的文化特色。

他說明用毛筆寫字的程序，並示範同一個字，不同字體的寫法。他還展示他用鋼筆所寫的一首德文詩，讓大家對照中西書法的不同。

其展出吸引許多遊客，並提問是否要穿他當天身上的清朝官服才能寫書法、如何寫好書法，及筆劃、字和義的關係等。有的人並請求段祥泰為他們寫下壽、健、靜、自由、繁榮等，以拿回家珍藏。