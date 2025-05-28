段祥泰北卡展示書法 說明中國文字演變
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北卡三角地區物理專家段祥泰日前應邀到北卡歷史小鎮希爾斯波羅(Hillsbrough)的天窗畫廊(Skylight Gallery)展出其書法作品，並為遊客講解中國文字演變和示範書法，迴響熱烈。
在南京出生，台灣長大，從大學、碩士、博士，乃至後來的職場都在鑽研物理和電腦的段祥泰說，他不是書法高手，只是一個「用笨拙的手玩藝術」的業餘愛好者，但如果能藉其「不成熟」的作品和技藝，向美國民眾介紹這項優雅的中華文化，他感到榮幸。
談起和書法的淵源，他說就像其他在中國或台灣長大的孩子一樣，起源於小時候在學校學習用毛筆寫字。比起同學和家裡兄弟姐妹，他自覺字寫得不夠好，遂於退休後開始練字。不料練出了極大的興趣。他開始搜集各家字帖，潛心臨摹王羲之、顏真卿、蘇軾、柳公權的字，也在文化慶典中示範書法，講解中國文字之美。
當天他向遊客介紹中國文字的起源和遞變，從刻在龜甲、獸骨上的甲骨文、鑄在銅器上的銘文及之後發展的篆書、隸書、草書、行書、楷書，展現了中國文字的趣味與美感。
他說，世界上其他如埃及文化及兩河流域文化等古老文明皆被野蠻民族征服而消失殆盡，唯獨中國文字呈現數千年的連貫性，是非常珍貴的文化特色。
他說明用毛筆寫字的程序，並示範同一個字，不同字體的寫法。他還展示他用鋼筆所寫的一首德文詩，讓大家對照中西書法的不同。
其展出吸引許多遊客，並提問是否要穿他當天身上的清朝官服才能寫書法、如何寫好書法，及筆劃、字和義的關係等。有的人並請求段祥泰為他們寫下壽、健、靜、自由、繁榮等，以拿回家珍藏。
段祥泰慶幸能在近90歲時，還能充當文化小兵，與人分享中國文字的藝術性和生命力。
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