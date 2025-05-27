美東南區海外華文教師研習會 6月28日登場

為增進海外華文教師華語文教學能力，由美東南區中文學校聯合會主辦，亞特蘭大 華僑文教服務中心贊助之「2025年美東南區海外華文教師研習會」，訂於6月28、29日在亞特蘭大僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee GA 30341)推出，麻省理工學院 中文項目主任廖灝翔教授將擔任指導老師。

廖畢業於臺台灣清華大學外語系，曾執教於台灣師範大學華語文教學研究所。

美東南區中文學校聯合會會員學校每位報名費25元，非會員學校每位50元。主辦單位將供應6月28、29日午餐；距離亞特蘭大華僑文教服務中心100哩外且為聯合會會員學校學員，可提出申請6月27日和/或6月28日的住宿補助費，每間每日50元 。

參加研習會可上網報名：https://forms.gle/Ui2HDbWjuxcp4vZq7。如需紙本報名請與[email protected]聯繫。

報名費支票抬頭：ACSSEUS，郵寄給Ms. Ellen Chiang/ACSSEUS，地址：120 Camellia Court, Roswell, GA 30076