財政困難 全美1/3鄉村醫院面臨關閉風險

由於持續的財務困難，全美約有三分之一的鄉村醫院面臨嚴重的關閉威脅。(美聯社)

醫療品質和支付改革中心(Center for Healthcare Quality and Payment Reform)的一份新報告顯示，由於持續的財務困難，全美742家鄉村醫院(約佔所有2250家鄉村醫院的三分之一)面臨嚴重的關閉威脅，其中316家被列為面臨立即關閉的風險。

在喬治亞州 的71家鄉村醫院中，有20家被列入具有風險，其中10家被列為存在直接風險。自2005年以來，喬州 已有9家鄉村醫院關閉。全美也出現了類似趨勢，過去20年裡有近200家鄉村醫院關門。

這項分析凸顯了一個令人不安的趨勢：近半的鄉村醫院在提供病患照護時處於虧損狀態。小型偏遠社區的醫療服務通常更昂貴，但許多保險報銷無法滿足實際的服務成本。雖然一些醫院能夠透過地方稅收或政府補助來彌補資金缺口，但這些資金來源並不確定，而且可能無法長期持續。

2023年和2024年間情況進一步惡化，隨著疫情 間臨時聯邦支援的到期，全美超過三分之一的鄉村醫院均通報了整體的財務損失。

專家警告，農村地區醫療院所的關閉，除了醫療保健服務的缺失外，可能還會有更深遠的影響。在許多鄉村地區，當地醫院是提供緊急護理、診斷影像、實驗室檢測和初級護理等關鍵服務的唯一來源。這些醫院通常也是當地的經濟支柱，支持農業、能源和採礦等當地產業。如果當地無法獲得醫療保健，這些產業可能難以吸引和留住勞動力，可能更進一步影響全美的糧食和能源供應。

報告中強調，全美亟需永續的解決方案來維護農村社區的醫療保健服務，並防止公共衛生和農村經濟穩定出現更深層的危機。

完整報告可查看：https://reurl.cc/gR3anz