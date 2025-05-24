亞特蘭大首屆華人健康日醫學會活動爆滿場 專題講座、急救教學、醫師現場解惑 社區直面專家問診受好評

Supreme Dental牙醫診所張曉丹醫師(左)和胡丹青醫師，回答民眾有關牙齒的問題。

由亞特蘭大華人 醫學會(Chinese Medical Association of Atlanta, CMAATL)主辦，聯合多個華人社團與商家，於5月18日在Johns Creek活動中心首度舉辦的華人健康日，吸引超過400人踴躍參與。活動內容豐富，現場超過30個的專業展攤提供免費健康諮詢與檢查、13場專題醫學講座，並加入心肺復甦術(CPR)急救教學。民眾得以直接面對專業華裔 醫師排憂解惑，獲得熱烈迴響與高度評價。

活動自中午12時起至下午5時，講座主題涵蓋心血管疾病、腦中風、糖尿病、癌症、老年癡呆、更年期、兒童與青少年心理健康等常見議題。講者陣容堅強，包括王東、陳丹丹、董永恆、張怡文、李曉松等專科醫師，現場座無虛席，參與者專注聆聽，展現社區對健康教育的高度重視。

亞特蘭大華人醫學會理事長王東醫師致詞表示：「這是我們第一次舉辦大型社區健康日，感謝所有醫師同仁與志工的無私奉獻，以及社區組織的大力支持。希望這樣的活動能成為年度品牌，持續為本地華人帶來實質的健康福祉。」

王東醫師也特別提到，健康日的構想來自一位熱心社區朋友的建議，並結合王韶山醫師與愛默蕾大學醫學院宋杰教授的協助，成功導入CPR與AED教學課程，讓健康日不僅限於醫學諮詢，更具備實用性與生命教育的意義。

亞特蘭大華人醫學會創立於1989年，初衷為「團結華人醫者、服務僑社」。創會初期會員僅約20人。多年來學會致力於建立華人醫師專業網絡、促進醫學交流與臨床經驗分享，並積極投入社區義診、健康講座與疾病預防推廣。2018年學會專業化轉型並召開首屆年會，會員人數突破百人，現已成為美國東南部最具代表性的華人醫療組織。

王東醫師指出，早在2018年首次擔任理事長時，他就有匯集醫師力量共同舉辦健康日活動的構想。此次成功舉行，不僅展現學會的學術能量，更體現深耕社區、推動健康教育的承諾，也讓民眾能一次性面對面認識來自各科的華裔醫師。

身為活動負責人之一的宋杰教授表示，為了幫助更多華人「保護健康，守護生命」，未來希望規劃每年春秋兩季疾病高發期舉辦健康日活動，將醫師資源更直接地帶給社區民眾。

當天參展的攤位從家醫、神經內科、過敏與免疫科、婦科、牙科、眼科、中醫、耳鼻喉科、腫瘤科、兒科、精神／心理、復健理療、心臟科等各專科，到遺傳諮詢、醫美、化驗室、藥房、醫學院、和醫療保險等等，展覽會參觀人潮川流不息，場面十分熱烈，與會者紛紛緊緊抓住機會直接與醫師問答，獲得疾病健康第一手知識。

本次活動由以下單位聯合主辦：美國華人神經科學會、企業家俱樂部、專業人士協會、山東同鄉會、山大校友會、富麗華酒樓與一凡餐飲集團。協辦單位包括亞特蘭大77級同學會、亞特蘭大華人商會、美中下一代教育基金會、東北同鄉會、亞特蘭大榮光聯誼會、喬治亞中華眷村聯誼會、重陽會與獅子會等。

除講座與問診外，現場亦安排心肺復甦術(CPR)與自動體外去顫器(AED)操作示範，物理治療教學，教導民眾舒緩日常疼痛與痠痛。凡完成登記者可參加每小時一次的抽獎活動，最大獎項為價值300美元的蘋果智慧型手錶，場面熱鬧非凡。