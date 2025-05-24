亞特蘭大首屆華人健康日醫學會活動爆滿場 專題講座、急救教學、醫師現場解惑 社區直面專家問診受好評
由亞特蘭大華人醫學會(Chinese Medical Association of Atlanta, CMAATL)主辦，聯合多個華人社團與商家，於5月18日在Johns Creek活動中心首度舉辦的華人健康日，吸引超過400人踴躍參與。活動內容豐富，現場超過30個的專業展攤提供免費健康諮詢與檢查、13場專題醫學講座，並加入心肺復甦術(CPR)急救教學。民眾得以直接面對專業華裔醫師排憂解惑，獲得熱烈迴響與高度評價。
活動自中午12時起至下午5時，講座主題涵蓋心血管疾病、腦中風、糖尿病、癌症、老年癡呆、更年期、兒童與青少年心理健康等常見議題。講者陣容堅強，包括王東、陳丹丹、董永恆、張怡文、李曉松等專科醫師，現場座無虛席，參與者專注聆聽，展現社區對健康教育的高度重視。
亞特蘭大華人醫學會理事長王東醫師致詞表示：「這是我們第一次舉辦大型社區健康日，感謝所有醫師同仁與志工的無私奉獻，以及社區組織的大力支持。希望這樣的活動能成為年度品牌，持續為本地華人帶來實質的健康福祉。」
王東醫師也特別提到，健康日的構想來自一位熱心社區朋友的建議，並結合王韶山醫師與愛默蕾大學醫學院宋杰教授的協助，成功導入CPR與AED教學課程，讓健康日不僅限於醫學諮詢，更具備實用性與生命教育的意義。
亞特蘭大華人醫學會創立於1989年，初衷為「團結華人醫者、服務僑社」。創會初期會員僅約20人。多年來學會致力於建立華人醫師專業網絡、促進醫學交流與臨床經驗分享，並積極投入社區義診、健康講座與疾病預防推廣。2018年學會專業化轉型並召開首屆年會，會員人數突破百人，現已成為美國東南部最具代表性的華人醫療組織。
王東醫師指出，早在2018年首次擔任理事長時，他就有匯集醫師力量共同舉辦健康日活動的構想。此次成功舉行，不僅展現學會的學術能量，更體現深耕社區、推動健康教育的承諾，也讓民眾能一次性面對面認識來自各科的華裔醫師。
身為活動負責人之一的宋杰教授表示，為了幫助更多華人「保護健康，守護生命」，未來希望規劃每年春秋兩季疾病高發期舉辦健康日活動，將醫師資源更直接地帶給社區民眾。
當天參展的攤位從家醫、神經內科、過敏與免疫科、婦科、牙科、眼科、中醫、耳鼻喉科、腫瘤科、兒科、精神／心理、復健理療、心臟科等各專科，到遺傳諮詢、醫美、化驗室、藥房、醫學院、和醫療保險等等，展覽會參觀人潮川流不息，場面十分熱烈，與會者紛紛緊緊抓住機會直接與醫師問答，獲得疾病健康第一手知識。
本次活動由以下單位聯合主辦：美國華人神經科學會、企業家俱樂部、專業人士協會、山東同鄉會、山大校友會、富麗華酒樓與一凡餐飲集團。協辦單位包括亞特蘭大77級同學會、亞特蘭大華人商會、美中下一代教育基金會、東北同鄉會、亞特蘭大榮光聯誼會、喬治亞中華眷村聯誼會、重陽會與獅子會等。
除講座與問診外，現場亦安排心肺復甦術(CPR)與自動體外去顫器(AED)操作示範，物理治療教學，教導民眾舒緩日常疼痛與痠痛。凡完成登記者可參加每小時一次的抽獎活動，最大獎項為價值300美元的蘋果智慧型手錶，場面熱鬧非凡。
主辦單位強調，未來將依據社區需求持續推動健康日計畫，協助更多新移民與年長族群獲得兼具文化與語言敏感度的醫療服務與正確健康資訊。更多詳情可瀏覽官方網站：https://cmaatl.wildapricot.org。
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