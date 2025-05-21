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喬州肯尼索大學 取消非裔研究等3科系惹議

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州的肯尼索州立大學(Kennesaw State University)取消了非裔研究、哲學和技術交流三個專業。(學校臉書)
喬治亞州的肯尼索州立大學(Kennesaw State University)取消了非裔研究、哲學和技術交流三個專業。(學校臉書)

喬治亞州的肯尼索州立大學(Kennesaw State University)取消了包括非裔研究在內的三個科系。該校領導階層表示，取消原因是因為選讀人數太少，然而有學生質疑該舉措是迫於政治壓力。

主修非裔研究和社會學的大三學生沙菲克(Mariam Shafik)表示，「作為一名女性埃及基督徒，我覺得自己某種程度遭到拋棄。」

她說，非裔研究為她提供了一個安全空間來探索自己的文化及其如何融入美國非裔文化。「非裔研究幫助我發現，有些人和我有同樣感受，而我想繼續更去了解它，」沙菲克說，KSU取消該計畫，「我很生氣，怒不可遏。」

根據KSU網站，非裔專業研究，聚焦非裔經驗以及非裔與散居國外非裔人士間的文化和歷史關係。

該計畫已在KSU開展20年。KSU發言人在給FOX 5電視台的聲明中表示，該校「根據喬治亞州大學系統(University System of Georgia)制定的門檻」決定取消這些專業。

「盡管非裔研究、哲學和技術交流課程在過去至少10年內在招生和學位產出持續不足，但為期兩年的教學計畫仍將允許現有學生完成學業。教師們將繼續在這些領域提供輔修課程、選修課程和通識教育課程。」

有學生聲稱入學率低並非主因。KSU學生莫漢蒂(Simran Mohanty)表示，這與進行中的反DEI議題絕對有關。

這些學生聲稱，該校正試圖討好川普政府，因其一直在追究大學的DEI政策和計畫。莫漢蒂說，這在某種程度上開創了一個非常危險的先例，它會讓許多涉及批判思維和人道主義權利的專業面臨風險。

非裔 喬治亞州 埃及

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