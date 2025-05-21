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亞城中華文化學校 歡送7畢業生

亞特蘭大訊
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七位畢業生與學校董事、校長、師長以及家長合影。(記者林昱瑄／攝影)
七位畢業生與學校董事、校長、師長以及家長合影。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中華文化學校日前在杜魯斯高中(Duluth High)禮堂舉行畢業典禮，為七位畢業生的學習旅程畫下感人而光榮的句點。

典禮由副校長夏忠菁擔任節目總指揮，流程安排周密。學生會成員宋璿與高嘉琪同學擔任司儀，醒獅隊震撼開場，更注入振奮人心的能量。

校長林香蘭向畢業生表達誠摯祝福，感謝家長及師長們一路上的陪伴與付出。董事長邱婷蘭則勉勵畢業生勇敢追夢，並贈送每位畢業生金花圈與禮品。

包括榮譽董事劉湘濤、袁曉明、楊彥純、鄭乃滄、董事裴中安及杜魯斯高中的副校長Antwawn Sheats均出席了典禮。

今年畢業生包括彭真寶、李光傑、林丞宇、黃恩璽、林丞宣、朱艾倫及何沛枝。典禮中播放「我們這一班」回顧影片與畢業感言，展現出學生從稚嫩到成熟的蛻變歷程。畢業班導師許良禎、夏忠菁與洪明君也獻上祝福。

典禮中並頒發教師年資服務獎、畢業證書、學生年度全勤獎與畢業獎學金等獎項，以表彰師生一年的努力與成果。家長會長高彭春燕代表家長致贈獎金，並表達對畢業生的肯定與鼓勵。

各班學生也為典禮帶來多場精彩演出，包括合唱、朗誦、傳統歌曲、創意舞蹈與扯鈴表演等，內容多元豐富，展現學生的語言能力與藝術才華，獲得全場熱烈掌聲。

中華文化學校也預告將於8月2日舉辦Open House，並於8月9日開啟新學期。

學校董事長邱婷蘭(左三)致贈禮品予董事會成員。(記者林昱瑄／攝影)
學校董事長邱婷蘭(左三)致贈禮品予董事會成員。(記者林昱瑄／攝影)
當天也頒發教師年資獎。(記者林昱瑄／攝影)
當天也頒發教師年資獎。(記者林昱瑄／攝影)
學生會共同會長林丞宇(左起)、黃恩璽將重任交予宋璿、馬歐文。(記者林昱瑄／攝影)
學生會共同會長林丞宇(左起)、黃恩璽將重任交予宋璿、馬歐文。(記者林昱瑄／攝影)
學校董事長邱婷蘭(左二)贈送每位畢業生金花圈與禮品。右三為校長林香蘭。(記者林昱...
學校董事長邱婷蘭(左二)贈送每位畢業生金花圈與禮品。右三為校長林香蘭。(記者林昱瑄／攝影)

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