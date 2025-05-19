亞城學生周欣悅、徐子齡 國際音樂大賽獲獎

在紐約市舉辦的國際音樂大賽International Grande Music Competition中，獲得鋼琴C組(13-15歲)第一名的9年級周欣悅。(向書權提供)

於5月初在紐約市 舉辦的國際音樂大賽International Grande Music Competition中，來自喬治亞州 的鋼琴學生有兩位獲獎。9年級的周欣悅榮獲鋼琴C組(13-15歲)的第一名，5年級的徐子齡榮獲鋼琴B組(10-12歲)的第三名。

周欣悅和徐子齡兩位都是亞特蘭大的鋼琴老師向書權的學生。

這個比賽對於得獎者有一定水平的要求。例如今年D組沒有給出第一名，A組也沒有給出第二及第三名。其中C組第二名的老師是留學德國最著名音樂學院、現旅居美國並獲獎無數的國際著名鋼琴演奏家，現任教於Indiana University Jacob School of Music。

B組第一名有兩位老師是任教紐約茱莉亞音樂學院的教授，其中Hung-Kuan Chen更是享譽國際。B組第二名的老師是University of California鋼琴教授和San Francisco Conservatiry Pre-College的老師。

A組(7-9歲)是在第一名之後沒有給第二第三名，而直接下到第四名。A組第一名的老師是University of California鋼琴教授和San Francisco Conservatiry Pre-College的老師。

周欣悅今年還獲得多項鋼琴比賽第一名，她於3月參加NLPA International Young Artist Competition 榮獲鋼琴組的首獎(Grand winner)並受邀在紐約卡內基音樂廳 演奏。她也於3月獲得Southeast Young Artist Piano Competition美東南區9個州的鋼琴比賽第一名，以及North Fulton Music Teacher Association高中組第一名和500元的音樂教育獎學金。