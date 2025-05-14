藝術美食交流 台灣文化展、台灣傳統周 驚艷亞城

美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加東團—台灣體育運動大學代表團的12位年輕舞者。(記者林昱瑄／攝影)

台美菁英協會亞特蘭大 分會(Taiwanese American Professional - Atlanta Chapter)日前在多若維爾市(Doraville)的電影片場Assembly Atlanta舉辦「2025亞特蘭大台灣文化展：印象台北」活動，除了介紹台灣都市、民俗、藝術、美食的各式攤位，當天還有台灣國立台灣體育運動大學文化藝術訪問團帶來「Amazing Taiwan 魅力台灣」演出，吸引超過800位嘉賓到場。

喬治亞州台灣連線(Taiwan Caucus)共同主席、州參議員瑞特(Michael Rhett)當天代表宣讀州議會通過之友台決議文。活動地點所在地的多若維爾市市長蓋爾曼(Joseph Geierman)，也歡迎來賓蒞臨，並表示很高興能夠在該市舉辦此活動，彰顯了當地的文化多元及移民包容性。

此外，包括了喬州 眾議員Kim Schofield及Sandra Scott、仙伯里市(Chamblee)市長Brian Mock等，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍以及亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也率領同仁們與會同樂。

今年是台美菁英協會亞城分會第一次主辦台灣傳統周活動，也是首度嘗試在室外舉行。王翼龍在致詞時對於該會的創新跟實驗精神表達嘉許。

台美菁英協會亞城分會共同會長陳儀瑾說，該會去年辦理台灣文化展獲得廣大迴響，今年有意把台灣傳統周與園遊會結合呈現。地點則選在新開幕不久的電影片廠Assembly Atlanta，除了展現年輕世代的活力外，也想要讓更多僑胞們認識不一樣的亞特蘭大。

該場地空間寬敞，現場僑胞Diane說一家人剛進入園區，高達數層樓高的「台灣文化展」廣告看板就映入眼簾，而園區的新穎設計及嶄新設施，都讓他們覺得好氣派。

現場也有主流民眾到場體驗台灣文化。家住在蘇萬尼(Suwanee)的Lisa Bongiorno說，兒子自三年前前往台灣工作，便愛上了這片土地。她在臉書上無意間滑到此次活動的頁面，便驅車前來體驗台灣文化。她對於現場的糖葫蘆以及鹹酥雞讚不絕口，也買了台灣特色的小飾品要送給孫女。她也計畫好了明年3月要造訪台灣。

此次僑委會遴選的美國台灣傳統周暨加拿大亞裔 傳統月美加東團、國立台灣體育運動大學所帶來的「魅力台灣」節目，以台灣多元文化為創作底蘊，結合舞蹈、歌唱、音樂、戲劇等形式，展現當代人文風情、族群文化及藝陣文化等。

現場除演出懷舊歌舞，還有閩南及客家的文化元素，後段節目也運用了當代流行文化歌舞表演，並且以手持看板的形式展示台灣的著名地標及物品，最後12位舞者合體將看板拼成國旗圖樣，台下僑胞紛紛叫好。