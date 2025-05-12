喬州州長坎普宣布 不競選2026年聯邦參議員

喬治亞州共和黨州長坎普(Brian Kemp，前)宣布，將不會參加2026年聯邦參議員選舉。(美聯社)

喬治亞州共和黨 州長坎普(Brian Kemp)宣布不參加2026年聯邦參議員 選舉，將不會與民主黨現任參議員奧索夫(Jon Ossoff)競爭。

由於任期限制，坎普將在擔任州長八年後，於2027年卸任。坎普長期以來一直是共和黨希望挑戰奧索夫的首要人選，共和黨領導人已將奧索夫列為明年期中選舉的最大目標。坎普的決定不參選，可能導致那些從未贏得州層級頂級競選的候選人在初選間激烈競爭。

2 喬州民主黨籍現任參議員奧索夫，是共和黨人明年期中選舉的挑戰對手。(美聯社)

坎普在聲明中表示，他將致力於與共和黨高層共同努力確保該黨候選人能夠在明年11月獲勝，最終成為聯邦參院中保守派的聲音，將勤勞的喬州人民放在首要位置。

代表喬州海岸選區的聯邦眾議員卡特(Buddy Carter)渴望參選。其他可能的候選人還包括聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)和麥考密克(Rich McCormick)、州保險廳廳長金(John King)和州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。

3 喬州聯邦眾議員卡特渴望參選參議員。(路透) 4 聯邦眾議員柯林斯有意參選參議員。(美聯社)

另一名擁有高知名度的潛在候選人是聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)。她曾表示考慮在2026年競選參議員或州長，但參選任何一場都可能引發更傳統的共和黨人的內部反對，包括與坎普結盟者。

另外可能參選者也包括了擔任川普 政府內高級職位的前聯邦眾議員、現任退伍軍人事務部部長柯林斯(Doug Collins)；前聯邦參議員、小企業管理局(SBA)局長洛夫勒(Kelly Loeffler)；以及前聯邦參議員、駐中國大使龐德偉 (David Perdue)。

拉芬斯伯格長期以來是川普的眼中釘，因為他不願推翻川普2020年在喬州輸給拜登的判決。5日他並未對此做出承諾，其發言人福克斯(Jordan Fuchs)表示，「所有選擇都還在考慮範圍內。」

在坎普退出後，柯林斯間接表達了參選的興趣。

他在聲明中表示，共和黨絕對可以贏得喬州參院席位，「我將與川普及其團隊進行對話，並採取一切必要措施確保他在參議院獲得支持美國優先議程的另一票。」

金是坎普任命的保險廳廳長，也是其親密盟友，他在聲明中對坎普大加讚賞，稱他是「全美最好的州長」。

卡特、格林和麥考密克的發言人則並未回應媒體提問。

全國共和黨人已開始宣傳反對奧索夫，奧索夫在3月的一次集會上宣布競選連任，並宣布要反抗川普。他們還抨擊奧索夫兩周前在市政廳會議上表示，他認為川普在第二任期內犯下了可彈劾的罪行。

民主黨則對坎普的退出感到高興。

民主黨參院競選委員會發言人科伊爾(Maeve Coyle)在聲明中表示，坎普決定不參加2026年參議員競選，是共和黨參院招募工作的又一次尷尬失敗，因為該黨面臨期中選舉的強烈反彈，每一位候選人都將被迫為川普的有害議程負責。

61歲的坎普一直懷有競選總統的雄心，他可能也曾面臨心中疑問：作為參議員參選更好？還是如同前總統卡特，以成功的前州長身分參選更好？