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最後期限前… 喬州居民REAL ID合規率達99.9%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬州真實身分證。(喬州駕駛服務部門官網截圖)
喬州真實身分證。(喬州駕駛服務部門官網截圖)

REAL ID執行的最後期限即將到來。自5月7日起，包括機場安檢站(TSA)等聯邦機構將僅接受符合REAL ID要求的駕照或護照。而根據喬州駕駛服務部門(DDS)3月指出，該州REAL ID合規率已達99.9%，這也意味著絕大多數居民已經擁有合規證件。

通常，只有新駕駛和剛搬到喬州的個人，才需要提出符合REAL ID要求的文件以取得合規證件。

2005年國會通過「真實身分證法案(REAL ID Act)後，聯邦政府開始強制推行這項轉變。據美國國土安全部(DHS)稱，該法案為各州頒發的身份證和駕照設立了最低安全標準。

這項變更源自於9/11委員會的建議，即加強TSA檢查站、聯邦設施和核電廠等敏感地點的身份安全檢查。

在喬州，2012年後頒發的任何永久駕照或身分證均已符合REAL ID標準。

自5月7日起，包括機場安檢站、聯邦建築、軍事基地、核子設施在內的聯邦機構將只接受符合REAL ID標準的駕照和身分證。符合要求的身分證件右上角會標示金色或黑色的星號。

華盛頓州、密西根州、明尼蘇達州、紐約州和佛蒙特州頒發的增強型駕駛執照(EDL)也是可以接受的替代品，儘管這些證件上可能沒有標示星號。

屆時，民眾若出示不合規的身份證件且沒有可接受的替代證件，可能面臨行程延誤、額外的安檢、被拒絕進入等結果。

可接受的替代身分證件包括：美國護照；DHS可信賴旅客卡，包括全球入境卡(Global Entry)、NEXUS卡、SENTRI 卡；加拿大省級駕照；美國公民及移民服務局就業授權卡等。

喬州民眾若要獲得REAL ID，必須親自前往喬州DDS客服中心申請並攜帶以下文件：

•身分證明：經認證的出生證明、有效的美國護照或入籍證明；

•社會安全號碼證明：社會安全卡、W-2 表格、SSA-1099 表格或顯示全名和社會安全號碼(SSN)的薪資單；

•喬州居住證明：過去六個月內的兩份文件(水電費帳單、銀行對帳單、租賃協議)；

•合法身分證明：非美國公民必須出示移民文件，證明其在美國的合法居留。

詳細規定及DDS客服中心地址可查詢：dds.georgia.gov。

喬州 護照 美國公民

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