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世華亞城分會辦商展 賓客交流熱烈

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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當天參與的世華亞特蘭大分會成員。(世華提供)
當天參與的世華亞特蘭大分會成員。(世華提供)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會(GFCBW-Atlanta Chapter)日前於瓊斯溪市(Johns Creek)的The Standard Club，舉辦2025年度商展，當天共設置25個各式攤位，吸引了超過150位賓客和社區民眾熱情參與。

當天活動共有25個各式攤位參與。(記者林昱瑄／攝影)
當天活動共有25個各式攤位參與。(記者林昱瑄／攝影)

當天活動共有25個各式攤位參與。(記者林昱瑄／攝影)
當天活動共有25個各式攤位參與。(記者林昱瑄／攝影)

此次商展攤位涵蓋了時尚服飾、手工藝品、珠寶飾品、美容保健、保險諮詢、大學申請與升學輔導、夏令營推廣，以及美食小吃等，展現出華人社區強大的創業能量與文化魅力。

豐盛基金會大力支持並贊助此次活動。(記者林昱瑄／攝影)
豐盛基金會大力支持並贊助此次活動。(記者林昱瑄／攝影)

閻樹榮(右)表示，感謝世華辦理此次活動促近亞城僑社的商機交流。左為世華亞城分會會...
閻樹榮(右)表示，感謝世華辦理此次活動促近亞城僑社的商機交流。左為世華亞城分會會長呂怡蓉。(世華提供)

活動當天亦有許多貴賓到場同樂，包括亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮，以及僑務諮詢委員王祥瑞，僑務委員陸復泰、以及世華榮譽顧問袁曉明及何智達醫師等。

中華文化學校也在當天設攤位宣傳暑假的夏令營活動。(世華提供)
中華文化學校也在當天設攤位宣傳暑假的夏令營活動。(世華提供)

中華總會當天也在商展中設置攤位。後排左起為僑教中心主任閻樹榮、何志達醫師；後排右...
中華總會當天也在商展中設置攤位。後排左起為僑教中心主任閻樹榮、何志達醫師；後排右一為僑務諮詢委員王祥瑞。(記者林昱瑄／攝影)

閻樹榮表示，世華是台灣婦女在海外一股非常重要的力量，成員們除了事業有成，也熱心投身於僑社以及慈善工作。他在活動現場看到攤商與來賓們互動熱絡，感謝世華促近亞城僑社的商機交流。

瓊斯溪市警察局局長以及Mark Mitchell與警官Deb Coble，也到場推廣社區警務與公共服務。

當天商展中每小時也舉行抽獎活動，由各攤位提供各式精美禮品，炒熱氣氛外，更增加了現場交流及買氣。

當天世華亞特蘭大分會成員與全球89個分會相呼應，表達對於「挺台灣、入世衛」的支持...
當天世華亞特蘭大分會成員與全球89個分會相呼應，表達對於「挺台灣、入世衛」的支持。(世華提供)

當天世華亞特蘭大分會成員也拉起布條，與全球89個分會相呼應，表達對於「挺台灣、入世衛」的支持。

世華亞特蘭大分會會長呂怡蓉表示，辦理商展活動主旨在於便利成員們宣傳生意，相互交流。今年是第二次辦理，此次並開放外部廠商設攤，除了使活動更多樣化外，並增進了客群，未來4月份都會持續辦理商展活動。

她也特別感謝豐盛基金會的全力支持與場地贊助，使活動能夠順利進行。

世華亞特蘭大分會將於5月11日(周日)下午3時30分至5時30分舉辦「母親節時尚...
世華亞特蘭大分會將於5月11日(周日)下午3時30分至5時30分舉辦「母親節時尚美容穿搭講座」。(世華提供)

另外世華也預告，將於5月11日(周日)下午3時30分至5時30分，在Awesome Team Office (3805 Crestwood Pkwy NW Ste 500, Duluth, GA 30096)舉辦「母親節時尚美容穿搭講座」，將邀請到來自台灣凱薩琳時尚創意集團暨國際領袖學院執行長許淑雯(Vivian Hsu)擔任主講，當天參加的媽媽們並可獲贈精美小禮物。活動免費入場，報名可上網：https://forms.gle/2D8s7oEmkxNURyYz8。

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