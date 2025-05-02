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亞特蘭大中華文化學校文化展 迴響熱烈

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
手工藝攤位，學員們親手製作，體驗學習。(記者林昱瑄／攝影)
手工藝攤位，學員們親手製作，體驗學習。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中華文化學校(The Chinese Cultural School of Atlanta)日前在杜魯斯高中(Duluth High School)舉辦一年一度的「文化展護照」(Cultural Exhibition Passport)活動，迴響熱烈。

當天設置12不同的活動攤位，主題涵蓋中華傳統與現代教育，除了該校學生家長外，也廣獲社區朋友們好評，吸引200人同樂，亞特蘭大文教中心主任閻樹榮也親臨現場參與。

學員們嘗試扯鈴。(記者林昱瑄／攝影)
學員們嘗試扯鈴。(記者林昱瑄／攝影)

當天每個攤位皆由老師與志工帶領，包括：程式設計、學生會互動區、寫作體驗、國樂欣賞、舞獅活動、扯鈴與羽毛球、FBI(聯邦調查局)、民俗手工藝、美術創作、夏令營資訊站、國畫與書法，以及乒乓球挑戰。

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也親身參與寫書法。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也親身參與寫書法。(記者林昱瑄／攝影)

學生們至各攤位完成指定作品後，即可蓋章過關，集滿一定數量的攤位章，即可換取小禮物。活動中還備有煎餃美食以及台灣味的飲料，讓來賓們不僅學習文化，更大快朵頤，滿載而歸。

FBI(聯邦調查局)攤位很受歡迎。圖中為僑教中心主任閻樹榮，右一為中華文化學校副...
FBI(聯邦調查局)攤位很受歡迎。圖中為僑教中心主任閻樹榮，右一為中華文化學校副校長夏忠菁。(學校提供)

今年學校特別邀請到數位FBI工作人員駐點，說明其工作內容，並推廣青少年培訓，寓教於樂、極具實用性，受到學生與家長熱烈好評。

左二起為中華文化學校校長林香蘭、僑教中心主任閻樹榮。(學校提供)
左二起為中華文化學校校長林香蘭、僑教中心主任閻樹榮。(學校提供)

亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭表示，該校每年都會舉辦文化展，希望學生們在課堂之外，也能學習到更深層的文化體驗。

小朋友們聆聽國樂演奏。(記者林昱瑄／攝影)
小朋友們聆聽國樂演奏。(記者林昱瑄／攝影)

她也預告今年的中華文化學校夏令營將在7月13日至19日於Emory大學Oxford校區舉行，內容涵蓋語文學習、文化探索、手作美勞與團隊合作等，期望讓學生在沉浸式環境中提升語言能力，拓展文化視野，並建立深厚友誼。夏令營先以開放報名，6月15日前享有早鳥優惠，詳情可見學校網站：https://atlantaccs.org/。

學生闖關完成，集滿12個印章後，便可兌換精美禮品。(學校提供)
學生闖關完成，集滿12個印章後，便可兌換精美禮品。(學校提供)

亞特蘭大中華文化學校自創校以來，一直秉持推廣中華語文與文化的宗旨，積極舉辦各類文化活動，鼓勵學生在快樂中學習、在文化中成長。此次文化展活動融合教育、藝術與趣味，不僅深化了學生對中華文化的認識，也為即將到來的夏令營預熱宣傳，展現學校活潑創新的教學精神，贏得社區廣泛肯定。

今年的活動共吸引近200位學生、家長與社區成員熱情參與。(學校提供)
今年的活動共吸引近200位學生、家長與社區成員熱情參與。(學校提供)

亞特蘭大 FBI 煎餃

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