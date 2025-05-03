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美國味全嶄新露面 美味不變 全新包裝以新視覺展現高品質中華美食

亞特蘭大訊
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嶄新露面，美味不變的叉燒包、港式叉燒包和老罈酸菜肉包系列。(美國味全提供)
嶄新露面，美味不變的叉燒包、港式叉燒包和老罈酸菜肉包系列。(美國味全提供)

亞特蘭大

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA Inc)自去年全面展開品牌升級，正式宣布品牌Logo標誌及視覺識別系統升級。最近更進一步在產品包裝上選用辨識性及代表性高的中華文化圖騰 ，希望以全新視覺和嶄新風貌的包裝，展現高品質的中華美味，迎接廣大消費者。

去年美國味全在升級品牌標誌時，便由濃郁可口的碗麵系列著手，如紅燒牛肉麵、香辣牛肉麵等打頭陣。包裝上選用辨識性及代表性高的中華文化圖騰，之後此嶄新的品牌識別系統也將陸續延伸至更多產品系列及口味。這次又再進一步的更新，最近更新的美食，有炸醬麵、紅燒牛肉麵、老罈酸菜牛肉麵和香辣牛肉的碗麵系列，叉燒包、港式叉燒包和老罈酸菜肉包系列，以及豬肉和蔬菜煎餃系列。

自1972年美國味全成立以來，在地深耕超過半個世紀，陪伴亞裔社區及廣大華人族群成長。一直堅持的使命是「成為北美的首席中華美食供應商——堅守傳統，勇於創新，提供適合所有人的道地中華美食。」產品涵蓋水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、飯類、麵類、春捲、春捲皮、木須皮等幾十個品項，始終秉持對食品的熱忱及對品質的堅持，精心研製的配方融合傳統與創新。透過不斷投入的專業與技術，致力於生產優質安全的傳統美食，方便現代人的生活，並滿足新老移民的不同喜好。

美國味全指出，醞釀已久的品牌升級活動，代表著美國味全維繫道地中華美食同時，也不忘與時俱進，滿足市場與消費者的需求。首度曝光的品牌標誌不僅保留寶貴的中華文化根基，更因應時代潮流，帶來更創新且流行的品牌形象。新品牌標誌繼承企業代表色：紅與白，與經典的五個圓圈。此五個圓圈代表著中華美食的五味：酸，甜，苦，辣，鹹，同時呼應了味全品名所代表的「五味俱全」。圖像靈感引用中式傳統雕刻印璽的形象，象徵著美國味全對正宗中華美食文化的傳承與延續使命。英文品牌名則採用了流線型及現代感的字體，在建立識別記憶點的同時，也結合傳統與現代元素，突顯美國味全希望將中華美食帶給每個族裔的熱忱與使命。

該公司說，隨著品牌蛻變，永不蛻變的是美國味全堅持帶來道地高品質中華美食的使命，之後也將針對新品牌視覺推出一系列令人拭目以待的線上與線下活動。並承諾無論現今或未來，美國味全食品公司都將以一貫的堅持，為社會盡最大的一份力量。憑藉著對食品的熱忱，朝向永續經營的目標邁進。

美國味全全新包裝濃郁可口的麵碗系列。(美國味全提供)
美國味全全新包裝濃郁可口的麵碗系列。(美國味全提供)

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