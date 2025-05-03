美國味全嶄新露面 美味不變 全新包裝以新視覺展現高品質中華美食

嶄新露面，美味不變的叉燒包、港式叉燒包和老罈酸菜肉包系列。(美國味全提供)

亞特蘭大 訊

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA Inc)自去年全面展開品牌升級，正式宣布品牌Logo標誌及視覺識別系統升級。最近更進一步在產品包裝上選用辨識性及代表性高的中華文化圖騰 ，希望以全新視覺和嶄新風貌的包裝，展現高品質的中華美味，迎接廣大消費者。

去年美國味全在升級品牌標誌時，便由濃郁可口的碗麵系列著手，如紅燒牛肉麵、香辣牛肉麵等打頭陣。包裝上選用辨識性及代表性高的中華文化圖騰，之後此嶄新的品牌識別系統也將陸續延伸至更多產品系列及口味。這次又再進一步的更新，最近更新的美食，有炸醬麵、紅燒牛肉麵、老罈酸菜牛肉麵和香辣牛肉的碗麵系列，叉燒包、港式叉燒包和老罈酸菜肉包系列，以及豬肉和蔬菜煎餃 系列。

自1972年美國味全成立以來，在地深耕超過半個世紀，陪伴亞裔 社區及廣大華人族群成長。一直堅持的使命是「成為北美的首席中華美食供應商——堅守傳統，勇於創新，提供適合所有人的道地中華美食。」產品涵蓋水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、飯類、麵類、春捲、春捲皮、木須皮等幾十個品項，始終秉持對食品的熱忱及對品質的堅持，精心研製的配方融合傳統與創新。透過不斷投入的專業與技術，致力於生產優質安全的傳統美食，方便現代人的生活，並滿足新老移民的不同喜好。

美國味全指出，醞釀已久的品牌升級活動，代表著美國味全維繫道地中華美食同時，也不忘與時俱進，滿足市場與消費者的需求。首度曝光的品牌標誌不僅保留寶貴的中華文化根基，更因應時代潮流，帶來更創新且流行的品牌形象。新品牌標誌繼承企業代表色：紅與白，與經典的五個圓圈。此五個圓圈代表著中華美食的五味：酸，甜，苦，辣，鹹，同時呼應了味全品名所代表的「五味俱全」。圖像靈感引用中式傳統雕刻印璽的形象，象徵著美國味全對正宗中華美食文化的傳承與延續使命。英文品牌名則採用了流線型及現代感的字體，在建立識別記憶點的同時，也結合傳統與現代元素，突顯美國味全希望將中華美食帶給每個族裔的熱忱與使命。