亞裔女性為患骨質疏鬆高風險群 亞太裔老齡中心建議65歲以上女性骨密測試 及早治療與預防

NAPCA籲注意骨質疏鬆問題。(NAPCA提供)

美國國家亞太老齡化中心(National Asian Pacific Center on Aging, 簡稱NAPCA)表示，由於天生骨密度較低和飲食因素影響，亞裔 美國女性患骨質疏鬆的風險很高，因此強烈建議亞裔社區中的年長者，尤其是女性，通過每年進行骨密度篩查和治療保證骨骼健康，以防止進一步骨質流失並降低骨折風險。

NAPCA指出，骨質疏鬆是一種嚴重的疾病，但在亞裔社區中經常被忽視。雖然專家建議65歲及以上的女性應當進行骨密度測試，但只有不到20%的骨質疏鬆患者得到了適當的評估和治療。根據全美健康和營養檢查調查，只有7%的絕經女性表示正在服用骨質疏鬆藥物。

這家非營利機構說，有骨質疏鬆風險的人，應與醫生討論骨骼健康、篩查和治療方案，以在未來幾年內保持健康和獨立。預防和早期治療可以有很大不同。

骨質疏鬆是一種會讓骨骼脆弱且會讓骨骼更容易斷裂的疾病。這個疾病影響了美國大約5400萬名成年人，骨質疏鬆會增加骨折、殘疾和喪失獨立性的風險。 50歲以上的女性中，每2名女性中就有1名在其一生中經歷骨折。每3名患有骨質疏鬆且具有高骨折風險的女性中就有2名會骨折。

由於天生骨密度較低和飲食因素影響，亞裔美國女性患骨質疏鬆的風險很高。許多亞裔因乳糖不耐症而不食用乳製品，導致鈣攝入量較低，而乳製品是鈣的主要來源。如果沒有足夠的鈣和維生素D，骨骼會變得更脆弱，從而增加骨折的可能性。儘管亞裔女性是骨質疏鬆發病率最高的群體之一，但與其他人群相比，亞裔女性更少接受骨質疏鬆的篩查或治療。

據指出，骨折是骨質疏鬆的第一個跡象，因此通常被稱為「無聲疾病」。對於通常是家庭照顧者的老年亞裔女性來說，骨折可能會改變生活。因為60%的骨質疏鬆患者在骨折後，無法完全恢復獨立。許多人面臨更長的住院時間、更高的手術風險和更長的康復時間。慢性疼痛和活動能力下降會讓孤獨、抑鬱和死亡風險增加。研究表明，32%的人在髖部骨折後一年內死亡，10%的人在脊柱骨折後一年內死亡。

NAPCA 致力於改善亞裔、夏威夷原住民 和太平洋島民社區年長者的生活品質。有關公共健康福利問題，可聯繫於全美亞太裔耆老中心電話：1-800-683-7427 (普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英文)，電子郵件：[email protected]，信件郵寄：NAPCA年長者幫助中心，1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。