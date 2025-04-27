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喬州沿海土地 2050年面臨百年洪水威脅

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據近日發布的一項新科學分析發現，隨著全球暖化導致海平面持續上升，全美沿海地區洪水氾濫將越來越常見，而該地區居住著29%的人口。到2050年，喬治亞州沿海地區將有超過1000平方哩的土地將面臨嚴重洪災的風險。

非營利組織Climate Central的研究人員研究了「百年一遇」洪水的威脅—傳統上定義為在任何一年中有1%機率發生的洪水—以量化美國本土沿海洪水造成的威脅。

其數據顯示，喬州的洪水區約佔該州與大西洋沿岸六個郡的27%，從南部的沙凡納查塔姆郡(Chatham)到佛羅里達州邊境的卡姆登郡(Camden)。

該區域面積為1011平方哩，居住了約有 2萬4000人，其面積略大於亞特蘭大、紐約市和洛杉磯的總面積。

使用者可以透過Climate Central的「沿海風險查找器」(Coastal Risk Finder)工具存取顯示洪水區域的互動式地圖，使用者可以輸入其所在州、市或郡以獲得更精確的視圖，也可以按國會和州立法區進行搜尋。

研究結果指出，海平面上升會導致潮汐和風暴潮加劇，從而有效地將洪水的潛在影響範圍進一步推向內陸。

在喬州，這意味著嚴重的洪水區域包括一些距離大西洋海岸線超過10哩的社區，其中包括自由郡(Liberty)的Midway和Riceboro以及卡姆登郡的Woodbine等。

喬州的老年人特別容易受到嚴重洪災的威脅：根據分析，65歲以上者占嚴重洪災區居民的27%，幾乎是全州14%人口比率的兩倍。

喬州嚴重洪水區面積在全美沿海地區排名第六，僅次於路易斯安納州(9164平方哩)、佛州(4210平方哩)、德州(1885平方哩)、北卡羅來納州(1756平方哩)和南卡羅來納州(1414平方哩)。

Climate Central的分析假設美國會履行先前做出的減少化石燃料排放的承諾—但在川普政府的領導下，這些承諾已變得岌岌可危：今年3月，美國環保署宣布將開始撤銷31項環境法律法規。

完整報告可查看：https://reurl.cc/lzNQq9

喬州 海地 南卡羅來納州

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