挖地損壞公共設施線路 佛州最嚴重 平均每天71次

佛州每年因地面挖掘而損壞公用設施線路近2萬6000次—平均每天71次，比全美其他州都多。(美聯社)

佛羅里達州每年因地面挖掘而損壞公用設施線路近2萬6000次，平均每天71次的紀錄高居全美各州之冠。

共同基礎聯盟(CGA)表示，佛州 居民正遭受該州在挖掘、公用設施位置和聯繫811(call-before-you-dig挖掘之前先來電專線)法律要求寬鬆的後果。

CGA是一個致力於防止公用事業線路等地下基礎設施受損的全國性非營利貿易協會，擁有近4000個會員公司和組織，涉及能源、公用事業、建築、保險 和技術行業等。

地下水、電力、網路、天然氣 和其他公用事業線路的損壞每年對全美造成約300億元的損失。該協會表示，這些事件可能會擾亂911中心等關鍵服務的使用，並造成災難性的傷害或生命損失。

在佛州，挖掘事故導致西棕櫚灘(West Palm Beach)道路坍塌、Daytona Beach水管破裂並發出飲用水煮沸警告，甚至在佛州西南部引發致命事故。同時，佛州各地的公用事業設施正在轉入地下，以保護資產免受自然災害的影響；近年來，TECO Energy已投資超過1億元用於鋪設架空電線(overhead electric lines)。

但專家表示，如果在挖掘過程中不保護這些管線，埋設這些公用設施的彈性優勢就會喪失。

CGA總裁兼首席執行長萊爾(Sarah K. Magruder Lyle)表示，「每天，我們社區都會發生幾十起因挖掘事故而斷電、斷網或斷天然氣的事件，佛州的事件又比全美其他任何地方都多。」

「關鍵公用事業線路一旦受損，可能對社區、企業、居民和遊客造成的風險被低估了。但許多此類風險是可以避免的，只需採取一些常識性措施，例如每次挖掘前撥打811專線，以及隨時更新關於佛州挖掘的法規。」

一些公用設施管線僅埋在地下幾吋深的地方。本月稍早時，萊爾在NewsRadio WFLA節目中，被主持人問道，在後院埋葬一條金魚是否會對地下設施造成損壞？萊爾說很有可能。

但她解釋，解決方案是在鏟子落地前準確了解地下的情況。

隨著佛州加大對新基礎設施的投資，這一點尤其重要。州長德桑蒂斯(Ron DeSantis) 2025-26年預算提議撥款138億元用於交通相關的建設和維護，以及撥款2500萬元用於佛州港口、物流中心和燃料管道的基礎設施改進。近幾個月來，德桑蒂斯也宣佈為錫達礁(Cedar Key)和克羅斯城(Cross City)等農村社區投資數百萬元的新基礎設施項目。