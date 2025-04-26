「台灣文化展：印象台北」園遊會 5月3日盛大登場傳統技藝表演✦地道美食✦夜市遊戲✦藝術文創 ✦101✦ 台北風貌一次體驗

讓人期待的優雅美麗演出。(台美菁英會提供)

準備好迎接一場台灣文化的嘉年華了嗎？由台美菁英協會亞特蘭大 分會(Taiwanese American Professional - Atlanta Chapter)主辦的《2025亞特蘭大台灣文化展：印象台北》，將於5月3日(週六)上午10點至下午4點在Assembly Atlanta熱鬧登場。這是美國東南地區首次舉辦的大型「台灣傳統週」慶典園遊會，將台灣最迷人的城市風貌、民俗信仰、創新藝術與夜市魅力一網打盡，帶來前所未有的五感體驗！

主辦單位表示，這次活動主題為「台北」，設有五大主題展區，讓大家穿越時空遊台北：

台北小巨蛋表演區：來自國立台灣體育運動大學的《Amazing Taiwan 魅力台灣》震撼登場，為觀眾獻上道地台灣民俗技藝與藝文饗宴，這也是該團首次在美巡演，千萬別錯過！

士林夜市美食與遊戲區：蚵仔煎、珍珠奶茶、鹽酥雞通通有，還有懷舊童玩與夜市小遊戲，讓你大人小孩都開心！

西門町藝術文創區：網羅台灣原創設計與藝術創作，文青不可錯過的必逛聖地。

霞海城隍文化區：體驗拜月老、點香祈福、台灣民俗儀式，感受濃濃信仰人情味。

台北101 國際商業區：企業與政府聯手推廣產業與觀光 ，展現台灣的創新實力與國際連結。

贊助門票現已開放預購：網上購票僅需$10，現場購票$15，先搶先贏。購票連結：https://www.zeffy.com/ticketing/2025-taiwanese-heritage-showcase-impression-of-taipei。

台美菁英協會亞特蘭大分會表示，這場活動不僅是文化盛會，更是一場社群共融的派對，目標吸引上千名亞特蘭大居民與全美各地觀眾共襄盛舉。活動正值5月亞裔傳統月，也呼應自1999年起訂定的「台灣傳統週」，彌補美東南地區的文化參與缺口，與紐約「Passport to Taiwan」及舊金山「Taiwanese American Culture Festival」齊名，共同為台灣發聲。