我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

「台灣文化展：印象台北」園遊會 5月3日盛大登場傳統技藝表演✦地道美食✦夜市遊戲✦藝術文創 ✦101✦ 台北風貌一次體驗

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
讓人期待的優雅美麗演出。(台美菁英會提供)
讓人期待的優雅美麗演出。(台美菁英會提供)

準備好迎接一場台灣文化的嘉年華了嗎？由台美菁英協會亞特蘭大分會(Taiwanese American Professional - Atlanta Chapter)主辦的《2025亞特蘭大台灣文化展：印象台北》，將於5月3日(週六)上午10點至下午4點在Assembly Atlanta熱鬧登場。這是美國東南地區首次舉辦的大型「台灣傳統週」慶典園遊會，將台灣最迷人的城市風貌、民俗信仰、創新藝術與夜市魅力一網打盡，帶來前所未有的五感體驗！

主辦單位表示，這次活動主題為「台北」，設有五大主題展區，讓大家穿越時空遊台北：

台北小巨蛋表演區：來自國立台灣體育運動大學的《Amazing Taiwan 魅力台灣》震撼登場，為觀眾獻上道地台灣民俗技藝與藝文饗宴，這也是該團首次在美巡演，千萬別錯過！

士林夜市美食與遊戲區：蚵仔煎、珍珠奶茶、鹽酥雞通通有，還有懷舊童玩與夜市小遊戲，讓你大人小孩都開心！

西門町藝術文創區：網羅台灣原創設計與藝術創作，文青不可錯過的必逛聖地。

霞海城隍文化區：體驗拜月老、點香祈福、台灣民俗儀式，感受濃濃信仰人情味。

台北101國際商業區：企業與政府聯手推廣產業與觀光，展現台灣的創新實力與國際連結。

贊助門票現已開放預購：網上購票僅需$10，現場購票$15，先搶先贏。購票連結：https://www.zeffy.com/ticketing/2025-taiwanese-heritage-showcase-impression-of-taipei。

台美菁英協會亞特蘭大分會表示，這場活動不僅是文化盛會，更是一場社群共融的派對，目標吸引上千名亞特蘭大居民與全美各地觀眾共襄盛舉。活動正值5月亞裔傳統月，也呼應自1999年起訂定的「台灣傳統週」，彌補美東南地區的文化參與缺口，與紐約「Passport to Taiwan」及舊金山「Taiwanese American Culture Festival」齊名，共同為台灣發聲。

活動地點是在Assembly Atlanta，地址：2582 Assembly Blvd, Doraville, GA 30360。台美菁英協會亞特蘭大分會邀請大家一起感受台北的魅力、品味台灣的溫度，一場熱情與創意交織的文化盛宴，就等你來參加。

掃碼可立即上網購票。
掃碼可立即上網購票。
台灣體育大學將帶來在美國的首場「Amazing Taiwan 魅力臺灣」演出。(...
台灣體育大學將帶來在美國的首場「Amazing Taiwan 魅力臺灣」演出。(台美菁英會提供)

亞特蘭大 台北101 觀光

上一則

伊州首家 芝華埠成立亞裔自閉症資源中心

下一則

華府逾44％房客租金負擔過重 支付占收入30%

延伸閱讀

亞城看板

亞城看板
亞特蘭大機場 蟬聯全球最繁忙 2024年旅客量1.08億人次

亞特蘭大機場 蟬聯全球最繁忙 2024年旅客量1.08億人次
嘗正宗巴黎美食 5個方法避開網紅追捧「雷區」

嘗正宗巴黎美食 5個方法避開網紅追捧「雷區」
喬治亞州擬建亞特蘭大往返沙凡納高鐵

喬治亞州擬建亞特蘭大往返沙凡納高鐵

熱門新聞

賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤3個月後於賓州尋獲。(北安普頓警局)

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

2025-04-23 15:39
衛生部擬喊停新財年的能源補助經費。(伊州能源補助計畫官網截圖)

能源補助擬叫停 590萬家庭恐付不出電費、瓦斯費

2025-04-21 09:07
父母來自墨西哥的新州紐瓦克「藝術高中」應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯，申請了常春藤八校其中的七所學校，一舉全中。(取自新澤西州紐瓦克教育委員會網站)

移民之子獲7所藤校錄取：要讓父母引以為傲

2025-04-18 18:40
共和黨州參議員博哈切克(右)表示，必須剔除疫情期放寬准入的不和資格者繼續持有白卡。(印州議會共和黨臉書)

人數暴增超出負荷 印州議會通過白卡設限

2025-04-21 09:30
亞馬遜創辦人貝佐斯賣出6300萬美元的湖濱豪宅，位於亨茨角(Hunts Point)。(取自Zillow、NORTHWEST Multiple Listing Service)

貝佐斯湖濱豪宅6300萬售出 創西雅圖新高紀錄

2025-04-21 14:18
伊州州長普立茲克(中)、國軒董事長李縝(左)與伊州曼特諾市市長TImothy Nugent共同宣布國軒電池工廠的興建計畫。(本報檔案照片)

伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款

2025-04-23 09:13

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件